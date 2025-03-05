Televizyonda sürekli yemek programları, haberlerde yemek tarifleri, marketlerde biri hücum borusu çalmış gibi yağmalama ile alışveriş arası bir kargaşa... Milletin aklı, sadece iftar ve sahur sofrasında...

Oysa Ramazan; az ve yok ile tanışma, fukaranın halinden anlama ayı değil miydi? Empati yapmayı, yetinmeyi öğrenip, nefsimize hükmetmeyi öğrenmeyecek miydik biz?

Peki ya Ramazan'ın manevi yükümlülüklerini hatırlamak ve yerine getirmek varken neden aklımız sürekli tıkınmakla meşgul? Hani dertliye derman, muhtaca ferman olacaktık? Eğer o gün bir tek kişiye bile yardımın dokunmamışsa nasıl bereket bekleyeceksin o iftar sofrasından? Duanın, namazın, hanene sevap olarak yazılması için o gün hangi insani görevi yerine getirdin? Bir yaşlının kapısını çalıp, halini hatırını sordun mu mesela? Ya da bir sokak hayvanının önüne bir lokma koydun mu?

Tabii ki günahı, sevabı ölçüp biçecek makam -hâşâ- ben değilim. Ama yukarıda yazdıklarımı ıskalayıp, sadece top sesine kilitlendiysen, boşuna aç kalma derim...



Helal sana Rangers

İskoçya'nın Rangers kulübü, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gidecek taraftarını Ramazan ayı için uyardı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Rangers taraftarının Ramazan ayına saygı duymasını, halka açık yerlerde yemek yiyip, içmemeye özen göstermesini, abartılı şekilde müzik dinleyip dans etmemesini istedi.

İstanbul, bugüne kadar Ramazan ayında pek çok yabancı ekibi ağırladı ama İskoç takımı Rangers kadar ince, zarif ve saygılı olanını görmedi.

Rangers'a "Helal olsun" diyorum. Onları en iyi şekilde ağırlayıp "kaliteli rakibin" keyfini çıkartmak da Fenerbahçe taraftarına farzdır artık.



Geçen haftanın en güzel haberi

İzlemeye doyamadım... Tokat'ın MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kendisine temsili özel kalem müdürü olarak down sendromlu Ethem Ay'ı seçmişti. Görevini büyük bir özen ve ciddiyet ile icra eden Ethem, kısa süre içinde hem belediye personelinin hem de vatandaşların sevgilisi oldu.

29 yaşındaki Ay, Yazıcıoğlu'nun randevularını büyük başarıyla oluştururken, Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ethem kardeşimle çalışmak büyük keyif. Çok kibar, çok naif, çok güzel bir insan. Artık ekibimizin bir parçası. Maşallah ilk günden hızlı başladı. Koordinasyonu ve iletişimi de sağladı. Vatandaşlarımızı güler yüzlü karşılıyor. Ben çok mutluyum Ethem'den" dedi. Ethem Ay da "Buraya geldim mutlu oldum. Başkanımla olmak şeref verdi. Gurur verdi" ifadelerini kullandı.

Bravo o güzel yürekli başkana...



Gaf kürsüsü

A Haber'den bir diyalog: Spiker Banu El: AK Parti eski Van Milletvekili Sayın Burhan Kayatürk de katıldı yayınımıza. Burhan Kayatürk: Eski Van Milletvekili değil, aynı zamanda milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı'yım. Banu El: Çağrı ile ilgili Van'daki vatandaşlarınızın tepkisi ne oldu? Burhan Kayatürk: Doğrusu ben şu anda Van'da değilim, komisyon çalışmaları için Arnavutluk'un başkenti Tiran'dayım.



Zap'tiye

Donald Trump, 5 milyon dolar veren herkese ABD vatandaşlığı verecekmiş. Meksika sınırındaki duvarı, banknot destelerinden oluşan basamaklarla aşmak mümkün olacak gibi...



Ne demiş?

Fransa'daki bir kilisenin kapısında şöyle yazıyor: "Bu kiliseye girdiğinizde muhtemelen Tanrı'nın sesini duyacaksınız ama ona telefonla ulaşamazsınız. Telefonunuzu kapattığınız için teşekkür ederiz. Eğer onu görmek isterseniz, aracınızı sürerken mesaj atabilirsiniz."