8 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın verdiği iftar yemeğindeydim. Toplantının ana teması "Kadınlarla Yükselen Türkiye" idi.

Konuşmalar öncesinde barkovizyona yansıtılan 2002'den Bugüne bilançosu çok etkileyiciydi. Hükümetin Türk kadınları için hepsi ayrı bir devrim niteliğindeki icraatları sıralandı. Tamamını yazmaya yerim izin vermediği için birkaçını hatırlatayım istedim:

Anayasamıza "Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir" ilkesi eklenerek hukuk önündeki eşitliği, anayasal güvenceye alındı.

Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu, Medeni Kanun'da yapılan köklü düzenlemeler ile kadına karşı ayrımcılık ortadan kaldırıldı.

Eşit işe eşit ücret uygulaması hayata geçirildi.

Kadınların çalışma hayatında yer almalarını destekleyen, iş ve aile yaşamını uyumlaştıran önemli adımlar atıldı.

Doğum yapan kadınlara izin, sigorta ve emeklilik alanında yeni haklar sağlandı.

Hamile, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerindeki sağlık ve güvenliğine yönelik tedbirler alındı.

Ağır engelli çocuk sahibi olan kadınlara erken emeklilik imkanı getirildi.

Kadınların elde ettikleri gelirlerin vergiden muaf olması sağlandı.

Kreş imkanlarını artırmak amacıyla işletmelere özel teşvikler sunuldu.

Prim ve girişimcilik destekleri uygulamaya konuldu.

Eğitimde, çalışma hayatında, karar alma mekanizmalarında fırsat eşitliğini tam ve gerçek anlamda sağlamak üzere başörtüsü yasağı kaldırıldı. 2002'den bugüne kadınlar lehine yapılan düzenlemelerin sonucunda:

Kadın okuryazarlık oranı %96'ya, kız çocuklarının okullaşma oranı; ilköğretim düzeyinde %95'e, ortaöğretim düzeyinde %89'a yükseldi. Yükseköğretimde kayıtlı kız öğrenci oranında %53'e ulaşıldı.

Kamu ve vakıf üniversitelerinde; kadın profesör oranı %35'e, kadın doçent oranı %43'e, kadın öğretim görevlisi oranı %52'ye çıktı.

Kadın milletvekili oranı %20'ye, kadın büyükelçi oranı %27'ye, kadın istihdam oranı %32'ye, kadınların işgücüne katılım oranı %36'ya yükseldi.

Kadınlar yükseliyor, yükseldikçe Türkiye'yi de yükseltiyor. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler...



Belgrad Ormanları'ndaki gizem

Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren mimar Ece Gürel'in ölümündeki gizem giderek daha çetrefilli bir hale geliyor.

Kendisine "cadılık" eğitimi veren kerameti kendinden menkul bir kadının gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazanan olayla ilgili benim de ilginç duyumlarım var.

İddiaya göre Ece Gürel bulunduktan sonra özel harekat polisleri eşliğinde Maslak Acıbadem Hastanesi'ne getirilmiş. Polis hastanede özel güvenlik önlemleri almış. Hatta hiç adeti olmamasına rağmen hastanenin sahibi Mehmet Ali Aydınlar da sabaha karşı hastaneye gelmiş. Bu arada tüm idari personele "Hastaneyi boşaltıyoruz, evlerinize gidin" denilmiş.

Bunlar şimdilik duyum ve iddiadan ibaret ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Bu olay çok daha büyük gelişmelere gebe görünüyor.



Gaf'let kürsüsü

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylarından Mansur Yavaş önce düğmelerini doğru iliklemeyi mi öğrense acaba?

Zap'tiye

Bu ürün Kanada'da yok satıyormuş!..

Ne demiş?

"Rüyamda 23 odalı 15 banyolu evde yaşıyorum ama ben o kadar nevresimi, yorganı nasıl bulacağım diye ağlıyorum. Psikolojik fakirim..." (Sosyal medyadan)