Bu başlığı Eskişehirhaber sitesinde görür görmez erken 1 Nisan şakası olduğunu sandım ama değildi. İddianın sahibi, 9 kitabı bulunan yazar Haluk Özdil'di.







Donald Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan bir gizli toplantıda, "Türkiye'den Suriye ve Irak'taki silahlı terör örgütlerinin ortadan kaldırılması karşılığında Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementlerini isteyelim" demiş. Beyaz Saray'da ortaya atılan fikirler ABD medyasına sızmış. Donald Trump'ın, Türkiye'nin ayak bağı olan Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamen ortadan kaldırılması karşılığında Çin'den sonra dünyada en çok Türkiye'de bulunan nadir toprak elementleri üzerine bir anlaşma sunabileceklerini söylediği toplantıda itirazlar hemen yükselmiş. Trump, Çin'in nadir toprak elementlerini satmayı durdurması halinde ABD sanayisinin büyük bir krize girebileceği gerçeğinden hareketle Türkiye'de Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan yüzlerce milyon tonluk nadir toprak elementlerinin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu, Ukrayna ile yapmak istedikleri anlaşmanın bir benzerinin Türkiye ile yapılması durumunda kendilerinin de Türkiye'nin ayak bağı olan Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerini tamamen ortadan kaldırabileceklerini dile getirmiş. İtirazlar üzerine konu kapatılmış!

Trump; Meksika Körfezi, Grönland, Ukrayna ve Panama Kanalı'ndan sonra gözünü Eskişehir'e dikmiş olabilir mi? Vallahi ben yazarın yalancısıyım. İster saçma bir iddia, ister hayal ürünü bir fantezi, isterseniz gelecekten haberler deyin. Ama gerçek olan; dünyanın süper gücünün başında, gezegenin değerli yatırım alanlarını "ucuza kapatmaya" kararlı bir "müteahhidin" olduğu...



HAYATINIZ İÇİN YAZI-TURA ATMAYIN

Deprem beklentisiyle ilgili en etkileyici yorumu cuma günü A Haber'de Doç. Dr. Mustafa Şenkaya'dan dinledim. Şenkaya'ya "Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremin gerçekleşme olasılığı nedir?" diye soruldu. Verdiği cevap beni dehşete düşürdü:

"Marmara Bölgesi'nde bulunan vatandaşlar her sabah uyandıklarında yazı-tura oynasın. Yazı gelirse bugün deprem olacak, tura gelirse olmayacak demek olsun. Yani artık her gün için büyük depremin gerçekleşme oranı yüzde 50'dir..."

Aman ki ne aman... Devletin verdiği "Yarısı bizden" hibesi ve düşük faizli kredileri kullanmayan, tüm imkanlarını kullanmayıp kentsel dönüşüme ve güçlendirme çalışmalarına uzak duranlar, hayatları için her gün yazı-tura atıyorlar. Umarım farkındadırlar...







RAHAT UYU KENAN ONUK

Bir çoğunuzun haberi olmadığından eminim. Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda milli sporcumuz Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde rakiplerine fark atarak 3 bin sporcu arasında birinci oldu.







Haberi duyunca içimden "Keşke Kenan Onuk yaşasaydı da bugünleri görseydi" diye geçirdim. Çünkü merhum Onuk, televizyonun siyah beyaz yıllarında TRT ekranındaki eşsiz anlatımlarıyla bizlere artistik buz patenini sevdiren spikerdi. O yıllarda bırakın ülkemizi dünyada temsil edecek sporcuyu, memlekette dünya standardında buz pisti bile yoktu.

Huzur içinde uyu Kenan Onuk. Hayallerimiz birer birer gerçek oluyor.



Ne demiş?

"Asansör arızalı. En yakın asansör karşı binada." (Bir apartmanda asansör kabinine iliştirilen ilginç not)



Gaf'let kürsüsü

İSKİ'ye, Marmara Denizi'ne lağım pompaladığı için ceza kesildi. İşte sözün bittiği yer.







Zap'tiye

Japonya'da dünyaca ünlü bir firmanın yeni bot tasarımı. Tam "burnu havada" olanlara göre...