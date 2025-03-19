İçecek suyu bile olmadığı halde sahur yapmaya çalışan Gazzeli masumların üzerine yine ölüm yağdırdı İsrail. Üstelik bizler tam da barışı daha fazla telaffuz etmeye başlamışken...

"Öldürmeyeceksin" diyen bir dinin mensuplarıydı saldıranlar. Müslümanların kutsal ayında, uykulu gözleriyle sahura kalkan minicik çocukların üzerine attılar bombalarını... Hastane koridorları bir kez daha parçalanmış çocuk cesetleriyle doldu.

Hele bir sahne vardı ki, ciğerime köz olup düştü. İsrail'in bir yılda 200 sene geriye götürdüğü Gazze'de yaralıları at arabasıyla hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlardı. At, yaşanan panikten ve yakınlara düşen bombalardan ürktü. Hızla duvara çarpınca çoğu çocuk olan yaralılar yerlere savruldu...

Bırakın insanları, sokak hayvanları bile utanmıştır bu sahneden.

Peki soruyorum o canilere:

Sizin Allah'ınız yok mu?..



Ha'rap günlere kaldık

En başından söyleyeyim: Ne rap müziğe ne de bu müzik türünü icra edenlere karşıyım. Hatta rap müzikle verilen sosyal mesajların ve altı çizilen toplumsal sorunların "uyandırıcı" etkisini de yararlı buluyorum.

Ancak dünyada protest müzik sanatçılarının pek çoğunda olduğu gibi rapçilerde de genel bir isyankârlık, kural tanımazlık ve anarşizm ruhu hakim. Son zamanlarda bu müzik türünün pek çok temsilcisinin ismi, suç ile birlikte anılmaya başlandı. Uyuşturucu ticaretinden cinsel suçlara ve yasa dışı bahse kadar pek çok konuda adli kovuşturmaya tabi tutuldular. Son olarak bir tanesi, 10 kişilik ekibiyle birlikte tarihi Topçu Karakolu'nun yanmasına sebep oldu. Mekanda izinsiz klip çekenlerin sigara izmaritleri yüzünden 3 katlı tarihi bina kül oldu. Diyeceğim o ki; protest ve sıra dışı olmak için ille de yasanın, hukukun ve toplum kurallarının ötesine savrulmak gerekmiyor. Bu sirke, bu küpü deler. Aman diyeyim çocuklar...



Bunu da gördük

Kuvöz başına 10 bin lira almak için şebeke kuran ve bebeleri hayattan kopartan Yeni Doğan Çetesi'nden sonra "Daha beteri olamaz" diyordum ama aramıza yuvalanan şeytanlar beni yine haksız çıkardı. Şırnak'ta Doktor İsmet Besen'in muayene ettiği kadınları hamile olduklarına inandırıp, sözde kürtaj yaparak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Eminim bunun da arkasından bir "şebeke" çıkacaktır. Lütfen iyi araştırılsın.



40'ıncı yıla hediye şarkı

Ali-Aysun Kocatepe çifti 25 Mart'ta evliliklerinin 40'ıncı yılını kutlayacak. Ali Kocatepe bu özel gün için en özel bestesini yaparak eşine armağan ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu:

"Aysun Kocatepe'ye yeni bir bestemi armağan ettim. Ceyda Pirali düzenledi ve kayıtları yaptı, Aysun yorumladı. Bu, Sabahattin Ali şiirleri üzerine yaptığım dokuzuncu beste. Bir de sade klibimiz olacak tabii ki. Yıllardır dosyamda bekleyen şiiri tam istediğim gibi besteledim. Bunca yıldır bize inanan ve destekleyen müzikseverlere kusursuz bir armağanımız olsun istiyoruz. Bir Macera ile buluşmanıza az kaldı."



Gaf'let kürsüsü

Ertelenmiş 472 yıl hapis cezası bulunan ancak sürekli hamile kaldığı için cezası infaz edilmeyen Ceylan Çiçek adlı kadın 14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı.

Zap'tiye

Vefayı bile bir leyleğin kanadına yüklediysek, vay halimize...

Ne demiş?

"Komşumun kalbi tutunca hemen acile götürdük. Film çekilirken iyice fenalaşıp yatağa uzandı. Filme bakan doktor 'İmam'ı çağırın' deyince bizimki ayağa fırlayıp 'İyiyim ben, ne imamı?' diye ortalığı yıktı. Meğer kardiyoloğun adı İmam'mış. Hâlâ gülüyorum." (Sosyal medyadan)