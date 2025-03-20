A Haber'in eşsiz programı Bir Türkünün Hikayesi, içimde uyutmaya ve unutmaya çalıştığım bir yaranın kabuğunu kaldırdı. Ünlü ozan Esat Kabaklı'nın yıllar sonra notalara döktüğü hazin bir hikayenin, tarihimizde çok ender yaşadığımız bir utancın kulaklardan vicdanlara aktığı bir ağıt olan Boraltan Köprüsü türküsü beni bir kez daha sarstı.

1945 yılında Rusların zulmünden kaçan bir grup Azerbaycan Türk'ü sınırı geçip bize sığınmışlardı. Dönemin Milli Şef'i İsmet İnönü, Stalin'in baskılarına dayanamayarak o kardeşlerimizi iade etme kararı aldı. Grup, Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü üzerinde bulunan sınıra yaklaşırken "Bizi Ruslara teslim etmeyin, siz vurun" diye yalvarmaya başladılar. Kadınlar ve gelinlik kızlar bileziklerini, yüzüklerini bizim askerlere verip, "Bunları eşlerinize, yavuklularınıza takın, Ruslara nasip olmasın" dediler. Daha köprünün ortasına gelmişken 146 Azerbaycan Türk'ü, Rus askerleri tarafından kurşuna dizildi...

Şöyledir Boraltan Köprüsü türküsünün sözleri:

Boraltan bir köprü, aşar geçer Aras'ı,

Yuğsan Aras suyuyla, çıkmaz yüzün karası.

Karası, karası, merhamet fukarası,

Karası, karası, merhamet fukarası,

Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni,

Can alınan çarşıda, kardeşim sattı beni.

Dönüp seslendim geri, merhametsiz birine,

Beni siz vursaydınız, şu gavurun yerine...



Alkol testi araçlara emanet

14 Mart 2024'te bu sütunlarda, izlediğim bir belgeselden yola çıkarak okurlarımı sürücüsüne alkol testi yapan otobüsten haberdar etmiştim. İçinde üflemeli bir alkolmetre bulunan otobüs, şoförün alkollü olduğuna kanaat getirirse aracı çalıştırmıyordu. Yazıyı da şöyle bağlamıştım: "Toplu ulaşımdaki araçlarda bu sistemi zorunlu kılmak için daha ne bekliyoruz ki? Bu arada yerli firma KARSAN alkol testi yapan otobüsleri üretmiş. Yakında trafikte görebilecekmişiz. Hoş, bizimkiler muavine üfletip yine o koltuğa zil zurna otururlar ya neyse..."

Geçen hafta İçişleri Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre araçlara alkol kilidi zorunluluğu getiriliyordu.

Diğer yandan uyuyan şoförler yüzünden kaynaklanan otobüs kazalarına önlem olarak yine bu köşede 24 Ağustos 2024'te yazdığım yazıda "Şerit takip sistemi ve yorgunluk alarmı, artık yeni model araçların standart donanımı içinde yer alıyor. Hatta sürücünün gözbebeklerini takip eden programlar bile var. Neden otobüslerin bu sistemlerle donatılmaları zorunlu hale getirilmiyor?" diye sormuştum.

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenleme ile bu teknik özellik de zorunlu hale getirildi

Yakından Kumanda kıyı feneri olarak durmadan çakıp, yol göstermeye devam ediyor.



Bu nasıl maç yayını?

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Beşiktaş maçında pozisyon tekrarını verirken Konyaspor'un golünü kaçırdı. E hani siz tekrarları verirken aynı anda ekrana ikinci bir pencere açıp canlı yayını da aktarıyordunuz? Ne oldu?

Golü veremeyecekseniz, neyi vereceksiniz kardeşim?



Ne demiş?

"Hayat, dikenden bal yalamaktır." (Anonim)



Gaf'let kürsüsü

Ankaralı bir vatandaş, film çekimlerini mesai saatleri dışında yapacağını duyuran Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na çektiği video ile tepki gösterdi: "Halk hizmet beklerken film çekmekle meşgul. Saat şu an 14.30 civarı."



Zap'tiye

Rus ordusunu helak olmaktan kurtaran meşhur Katerina meğerse buymuş. O dönem göz muayenesi yapılmış olsaydı, muhtemelen Baltacı'yı ordunun başında sefere çıkarmazlardı.