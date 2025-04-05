Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesi, şov dünyasındaki çalışma koşullarını tartışmaya açtı.

Ömrünün 55 yılını sahne organizasyonları yapmakla geçiren kadim okurlarımızdan Kamil Çetin ise perde arkasındaki gerçekleri yazmış:

"1- Ülkemizde müzik sektöründeki sanatçıların %99'u menajerle değil. organizatörle çalışırlar. Bu organizatörler aynı anda en az 8-10 sanatçıya hizmet verirler. Maalesef aynı Ayşe Barım olayında olduğu gibi bu sektörde de gizli işleyen bir cast sistemi vardır. Bu organizatörler için öncelik, bağladıkları işten aldıkları komisyondur. Sanatçının konser vereceği mekana çok yoğun oldukları için (!) gitmezler, genellikle yanlarında maaşlı çalışan bir elamanlarını gönderirler.

2 - Konser verilecek mekan İstanbul içi veya bilinen, devamlı çalışılan bir mekan ise sözlü anlaşma yeterlidir. Konser eğer ekstra diye tabir edilen özel bir mekanda ise bu sözleşmeleri kesinlikle işveren kendi hukukçularına tamamen işletmenin çıkarlarını ve haklarını gözeterek hazırlatır ve organizatör -iddia ediyorum- bırakın kendi hukukçularına inceletmeyi, okumadan imzalar, iade eder. Çoğunlukla bu sözleşmelerden sanatçının haberi bile olmaz.

3 - Bu sözleşmelerin %100'ünde sanatçının ve ekibinin sağlığı ile ilgili tek bir madde yoktur...







4 - Sanatçılar özellikle çok yoğun oldukları ve arka arkaya 2 - 3 gece ayrı yerlerde, hatta ayrı şehir, bazen ayrı ülkelerde sahne aldıkları bayram, yılbaşı, yaz ayları düğün, festival gibi çalışmalarda inanılmaz bir tempo içine girerler. Gece ortalama 3 saat süren konserden çıkarlar, hiç dinlenmeden hava alanına veya otobüse giderler, bir gün evvelinin ağır yorgunluğu ile o akşam konser verecekleri yere geçerler. Gittikleri mekanda hemen akşam verecekleri konser hazırlıkları başlar, prova ve diğer hazırlıkları bütün günlerini alır. 3-4 saat dinlenme ile konsere çıkarlar.

5 - Konser sadece bir gece bile olsa, asla konser mekanına bir gün önceden gitmezler, aynı gün uçak veya otobüsle gider, hiç dinlenmeden sahneye çıkar, aynı gece dönerler.

6 - Doğal olarak gerek sanatçılar gerek müzisyen ve teknik ekip için fizik, beyin, duygu olarak çok ağır tempo ve efor gerektiren bu çalışmalar yakın zamanda Zeki Müren, Metin Arolat, şimdi de Volkan Konak'ın hayatına mal olmuştur.

7 - Sanatçılar ve organizatörler, işverenden konser günü kalacakları otelde, odalarında ve kuliste alkol, içme suyu, Uzak Doğu'dan getirilen ekstrem meyve hatta tuvalet kağıdı markası ve de yüzlerce absürt istekte bulunurlar da, hiçbirinin aklından konser günü, öncesi ve konser anında bir doktor ve tam teşekküllü bir ambulans istemek gelmez..."



Bir profesörün isyanı

Çifte standardın kitabını yazan, imzacı 500 ünlüye vatandaşın isyanı artarak devam ediyor. İşte okurlarımızdan Prof. Orhan Yılmaz'ın mesajı:

"Yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum. Emekli bir profesör olarak, halkımızı aşağılayan, kendilerine aydın unvanı veren (O unvan nerede satılıyorsa?) 500 kişiyi de ben protesto ediyorum. Bunların çevirdiği filmleri, dizileri, verdikleri konserleri boykot etsin bu yüce millet. Reytingleri düşünce gündemden düşsünler, unutulmaya mahkum olsunlar. O hayran oldukları demokratik (!) ülkelere göçsünler. Ayrıca muhalefet partisi başkanının emperyalistlerden yardım istemesinden bir Türk olarak utanç duydum. Yazıklar olsun!"



Bu ne menem boykottur?

Okurumuz Memduh Öksüz'den enfes bir yorum geldi:

"Her iktidarın muhalefeti vardır. Her millette muhalefet vardır. Ama millete muhalefet eden yalnızca bizde var. Onu da kimseye kaptırmadık. Hele boykot etmeyeni boykot ne menem bir şeydir?"



Şeref kürsüsü

Kanser tedavisi gören 10 aylık bebeğin 550 bin lira tutan tedavi masrafını karşılayan Galatasaray kalecisi Muslera, bu kez topu değil, giderayak hepimizin gönlünü çeldi.







Zap'tiye

Göztepe takımı şu anorakları değiştirse mi acaba? Teknik direktörleri, Shell'in pompacısı gibi duruyor.



Ne demiş?

"Süte su karıştı, söze yalan, mideye haram... İşte orada bozuldu insan." (Neşet Ertaş)