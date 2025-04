Neymiş? Bir gün boyunca alışveriş yapmayacak, tüketimi durduracaklarmış. Üstelik sadece kendi boykot listelerindeki yerli ve milli firmalardan değil, hiçbir yerden alışveriş yapmayacaklarmış. Hedefleri belli: Türkiye'nin ekonomisini durdurmak...

Kimse kusura bakmasın, benim lügatimde bunun karşılığı vatan hainliğidir. Hani siz halkın, emekçinin yanındaydınız? Protesto ettiğiniz firmaların çalıştırdığı işçilerin mağduriyeti hiç mi aklınıza gelmez? Kahve dükkanında çalışan kızcağızın aldığı o üç kuruş maaşla hasta annesine baktığını, kitapçıda mesai yapan delikanlının o parayla üniversitede okuduğunu bilmemenize imkan var mı? Siz bu eylemle kimi hedef aldığınızı gerçekten biliyor musunuz? Sözde cezalandırdığınız kim, farkında mısınız? Hiç sanmam...







İsrail, masum bebelerin başına bomba yağdırırken, "Hamburgeriniz ve kolanız bizden" diyen emperyalist uşağı firmaları bir kez protesto etmek aklınızdan geçti mi? Hayır. Çünkü vicdan yerine kalbinizde sadece partizanlık tartısı var...

Mahalle baskınızla insanların ne içeceğine, ne yiyeceğine, hangi kitapçıdan alışveriş yapacağına, hangi kanalı izleyeceğine sadece siz karar vereceksiniz öyle mi? Hani ağzınızdan düşürmediğiniz özgürlük, nerede arkasından koştuğunuzu söylediğiniz demokrasi? Bu yaptığınız faşizmin feriştahı değil de nedir?

Bir kaç lafım da patronlar kulübü TÜSİAD'a:

Bakıyorum da ekonomik yıkım amaçlayan boykot çağrıları karşısında dut yemiş bülbüle döndünüz. Peki ya, üzerinize vazife olmayan her konuda ahkam kesip, hükümetleri tehdit ederek siyasi parti gibi davranan siz değil miydiniz? Üyeniz olan onca firmaya yönelik bir vandallık söz konusuyken, üyelerinizle birlikte koca bir ekonomik sistem hedef alınmışken, sözde Türkiye'nin en büyük ekonomi bazlı birliği olarak neden iki kelime edemediniz?

Çifte standardınız batsın!



Buzlu badem yerine ambulans isteyin

Ünlü sanatçıların bazılarının kuliste bulunmasını istedikleri şeylerin listesi magazin medyasının vazgeçilmez malzemesidir. Örneğin, 78 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kulisinde mutlaka bir kondisyon bisikleti bulunur. Süperstarımız konser öncesi iki saat ısınma hareketi ve kardiyo yapar. Bu arada ısınma hareketi yapmak için kulisine kamyon lastiği isteyen popçularımız da olmuştur.







Türkiye'de konser veren Dua Lupa'nın kulis listesi de çok konuşulmuştu. Dua Lipa kulisi için et döner ve ayrandan, deniz tuzlu bitter çikolataya, Manuka balından el yapımı taze kurabiyeye kadar farklı isteklerde bulunmuş, odasının her yerine boy aynaları konulmasını talep etmiş, aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemediğini belirtmiş, ayrıca 50 el havlusu, 50 banyo havlusu ve Hindistan cevizi suyu talep etmişti.

Shakira da Türkiye konseri için 70 adet deniz tuzu aromalı çikolata ve gümüş çatal bıçak takımı istemişti.

Justin Bieber'ın istekleri ise bir hayli lüks. Ünlü yıldızın pinpon masası, oyun konsolu, masaj masası, ekibi için 10 adet lüks otomobil, kendisi için bir Rolls-Royce, jakuzi, lüks bir otelde kendisi için özel olarak ayrılmış bir kat, sahne ekibi için 13 odalı ayrı bir kulis gibi bitmek bilmeyen istekleri bulunuyor.

Peki ben bir sahne starı olsam ne isterdim?

Volkan Konak olayından sonra tek bir talebim olurdu: Konser verdiğim mekanın önünde hazır bekleyecek tam teşekküllü bir ambulans.



Gaf kürsüsü

Asuman Krause, Aileler Yarışıyor'da sordu: "Sevmediğiniz halde nazik davranacağınız birini söyleyin." Yarışmacı Süleyman Amca eve döneceğini unutarak heyecanla butona bastı: "Eşim!"



Zap'tiye

İBB herkesin eve kapandığı pandemi döneminde 1388 konser faturası kesmiş. Konser değil, kanserdir o kanser...



Ne demiş?

"Hırsızlar çalarken değil, paylaşırken kavga ederler." (Charles Darwin)