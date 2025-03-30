Emine Erdoğan hanımefendinin bayraktarlığını yaptığı "Sıfır Atık" projesinin dünya çapında başarı kazanıp sahiplenilmesi gururumu öyle okşuyor ki...

First Lady'miz yine BM kürsüsünden dünyayı kendisine hayran bırakan mükemmel bir konuşma yaptı. Bu kez moda dünyasına seslenip, uçucu trendler yüzünden uğranılan ekonomik savurganlığı ve kirlenen dünyayı gözler önüne serdi.

Böylesine büyük bir gurur, bugüne kadar hiçbir siyasetçinin eşine nasip olmamıştı. Çünkü pek çoğu, eşinin yanındaki bir "kenar süsü" olmaktan ileri gidememiş, hele küresel bir kampanyaya girişmeyi akıllarının ucundan bile geçirmemişlerdi.

Emine Erdoğan hanımefendinin bu denli başarılı olmasının en büyük nedeni samimiyeti. Evini kirli görmeye dayanamayan bir anne duyarlılığıyla, eline bezi alıp hepimizin evi olan dünyanın tozunu almaya girişti.

Elleriniz dert görmesin...



DÜŞENİN DOSTU TÜRKİYE

Moldova'nın Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul geçen hafta İstanbul'a gitmek için uçağa binmek üzereyken başkent Kişinev'deki havaalanında gözaltına alınmıştı.

Olayın dikkat çekici kısmı ise şu: Gözaltında bulunan Gutsul, avukatları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup iletti. Gutsul, Erdoğan'dan "Gagavuz halkını korumasını" ve Gagavuzya'nın özerkliğini kaybetmemesi için destek vermesini talep etti.

Çin'den, Afrika'ya, Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar başı dara düşen tüm halklar, kurtarıcı olarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyor.

Bu mertebeye ulaşmak öyle her babayiğidin harcı değil...



RÜMEYSA OLAYININ ANLATTIĞI

Gencecik kızımız Rümeysa Öztürk, doktora yapmak için gittiği ABD'de tutuklandı, muhtemelen sınır dışı edilecek. Sebep: Filistin'e destek veren makaleler kaleme almak...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rümeysa'nın ülke düzenini bozmaya yönelik zararlı faaliyetler içinde olduğunu iddia ederek, "Her ülke gibi bizim de zararlı insanları sınır dışı etme hakkımız var" şeklinde bir açıklama yaptı.

Her fırsatta bize demokrasi ayarı vermeye kalkan ABD'nin bu riyakarlığını bir tarafa koydum. Peki Saraçhane'deki öğrenci kimlikli vandalları savunanlara ne diyeceğiz? Alın işte, bizi sürekli şikayet ettiğiniz ABD'nin, tek suçu yazı yazmak olan bir öğrenciye tavrı bu. Demek ki, Saraçhane olayları ABD'de olsa, polise molotof kokteyli, taş ve asit fırlatan o sözde öğrencilerin öğrenim hakları anında ellerinden alınacaktı.



BAYRAMLAŞMAYA BEKLERİZ

Efendim, her bayram olduğu gibi bu bayramda da "nöbetçi köşe" olarak pazartesi hariç tatil boyunca açık olacağız. Bayramlaşmaya bekleriz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar...



Şeref kürsüsü

Futbol maçını tribündeki görme engelli oğluna 90 dakika boyunca anlatırken fark edilen anne, FIFA'nın Yılın Taraftarı ödülüne layık görüldü.

Zap'tiye

Batman, Joker, Pikachu, Örümcek Adam hep birlikte eylemde. Çok güzel delirdik vallahi... Saraçhane değil, tımarhane...

Ne demiş?

"Herkes leylek seneye gelmez diye korkuyor. Kimse Adem Amca ölür diye korkmuyor." (Sosyal medyadan)