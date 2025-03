Önceki gün bu köşede kaleme aldığım "Daha önce neredeydiniz?" başlıklı yazıma okurlardan büyük destek geldi. 15 Temmuz gecesini evlerinde çekirdek çitleyerek geçiren, Gazze'de bebelerin kafasına bomba yağarken üç maymunu oynayan 500 sözde sanatçı, Saraçhane vandallarına arka çıkıp bir bildiri yayınlamıştı. Meğer bu çifte standarda ve ikiyüzlülüğe tahammül edemeyen sadece ben değilmişim. İşte köşemize ulaşan çok sayıda destek mesajından bazıları:

"Yüksel bey sizi her zaman takip ediyorum ama bu kadar insan olduğunuzu bilmiyordum. Sanki duygularıma tercüman olmuşsunuz. Yazınızın altına hiç değişiklik yapmadan imza atıyorum. Allah-u Teâlâ sizin gibilerin sayısını arttırsın inşallah, iyi ki varsınız. Rabbim size hayırlı uzun ömürler versin ve yazmaya devam edin inşallah. Kadir geceniz mübarek olsun. Gelin bu insanlar için dua edelim, doğruyu görsünler ve hidayete ersinler diye." (Yaşar Yüksel Yıldız)

"Bravo Yüksel bey. Hemen her yazınızın altına imzamı atarım. Bu son (bildiri ile ilgili) yazınızın da altına imzamı atarım... Sanatçı dediğimiz insanlar bile demokrasiyi ve adaleti sadece kendileri (kendi partileri) için istiyorlarsa; yazıklar olsun!.. Yüce Allah, Türkiye'mizi bu zihniyetten korusun, amin. Başka ne diyebilirim ki? Sizden de Allah razı olsun... Kendinize iyi bakın, sizin gibi sağduyulu gazeteciler bize her zaman gerekli. (Öznur Alper)

"Aynı duygu ve düşüncelerle sağlıklı günler diler, mübarek Kadir gecenizi kutlar, saygılarımı sunarım. Kaleminize, yüreğinize sağlık sayın Aytuğ." (Cevdet Özcan)

Bu millet; kimin gerçekten demokrasi adına eleştiri ve protesto hakkını kullandığını, kimin "Kendi demokrasisini dayattığını" anında görüp, anlayacak tecrübeye sahip oldu artık. Lütfen sadece dizilerde "oynayın."



Vah ki ne vah!..

Özgür Özel'e acımamak elde değil. Samimi söylüyorum, Atatürk'ün partisinin genel başkanını bu hallerde görmek içimi acıtıyor.

Kendi partinin içindeki kişiler, kendi belediye başkanlarını ihbar edip, yolsuzluk davalarında müşteki oluyorlar.

Peki sen ne yapıyorsun? Yolsuzluğun üzerine gitmek, partinin imajını temizlemek dururken, kaostan medet umarak gençleri sokağa döküyorsun. Dahası, CNN International'e çıkıp kendi devletini kötülüyor, şikayet ediyorsun. Yetmiyor, İngiliz İşçi Partisi'ne ve Başbakan'a kırgınlığını dile getirip sitem ediyorsun. Efendim neden bu olaylara ses çıkarmamışlar, gelip de müdahale etmemişler?.. Adeta yalvarırcasına "patronundan" yardım dilenen bu müstemleke valisi görüntüsü, CHP'nin liderine yakışıyor mu? Soruyorum: Bu manzaradan memnuniyet duyan bir tek CHP'li var mı?

"Vah ki ne vah" deyişim işte bundandır.



Boşuna ölmemişler

Aileleri için tabii ki teselli yerine geçmez ama Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi boşuna ölmemişler. Farkında değillerdi ama öte dünyaya göç ederken, onlarca masum insanın hayatını kurtardılar. Keşke bunun için ölmeleri gerekmeseydi...

Dün sabah yine bir felakete uyandık. Bu kez Uludağ'daki bir otelde yangın çıktı ve ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. Ancak otelde yangına maruz kalanlar müşteri değil, tadilat çalışması yapan işçiler ve otel görevlileriydi. Zira Kartalkaya faciasından sonra otelde yapılan denetim sonucu eksikler tespit edilmiş ve işletmenin misafir ağırlama izni 2 Ocak'ta iptal edilmişti.

Allah, her iki olayda da yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır ihsan eylesin.



Ne demiş?

"İnsanoğlunda vefa arama. Yazın sıcakta gölgesine sığındığı ağacı, kışın üşüdüğünde kesip yakarak ısınır." (Sosyal medyadan)

Gaf kürsüsü

Dostum ve meslektaşım Tansu Sarı'dan bir sobe daha: "Bir bahis sitesi, Macaristan - Türkiye maçında kadro dışı olan Yunus Akgün için 'Gol Atar' 'Asist Yapar' diye bahis açtı."

Zap'tiye

Şimdi anladınız mı İstanbul'da yürüyen merdivenlerin neden çalışmadığını, otobüslerin neden arızalandığını, yolların niye delik deşik olduğunu? Meğer belediyenin geliri villalara gömülüyormuş da ondan...