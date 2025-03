Mühendis okurum İsmail Ezgü'den bir "gelin etme" öyküsü geldi ki öyle böyle değil. Sonuna kadar okumayan çok şey kaybeder...

"MAVİ GELİN... İzmir'den gelin ettiler beni... Tek bir imzayla... Saatlerce yol gittik. Bir kere mola verdiler o da yarım saat bile sürmedi. Birkaç saat sonra dağ başı bir yere geldik. İhtiyar bir adama verdiler beni. 70 yaşında... Ben ise üç günlük bebeyim henüz... Dediler ki mühendismiş, varlıklı adammış... En yakın market bir saatlik yolda... Neymiş efendim, bahçeden üretilen ile beni doyuracakmış...

Elektrik güneşten, su kuyudan, et ve süt keçiden, yumurta kümesten, sebze bahçeden, odun ormandan, bal kovandan... Odunu da bana taşıtmaz inşallah. Adamın ödediği tek fatura telefon faturası... Vallahi doğru söylüyorum.

Benzin çok pahalı diye cuma namazına dahi gidemiyormuş beyefendi... Çünkü en yakın cami 30 km. Ama söz verdi, bundan sonra her cuma gidecekmiş... Yakıt işini hallettim diyor, nasıl olacaksa artık... Bahçede petrol buldu galiba...

Evlenmeden önce pek sağa sola gitmezmiş. Muhtemelen benzin pahalı olduğu içindir. Ama bana söz verdi, bundan sonra sık sık gezmelere götürecekmiş beni... İnansam mı bilemedim.

Konuşurlarken duydum, benden bahsediyorlardı; çok kemikli bir yapım varmış, heybetli görünüyormuşum. Bir de ne dese beğenirsiniz; başlık parası iki katı olsa değermiş bana...

Sonra da dedi ki; ben normal bir gelin değil, robot gibi acayip bir şeymişim, kafam çok iyi çalışıyormuş. Bunları duymak hoşuma gitti valla... Etkilendim yani...

Ne yapayım? Demek ki benim de kaderim buymuş... Sabredeceğim artık. Uzun yıllar var önümde. Hiç sorun çıkartmadan beyefendiye hizmetçilik yapacağım yani...

Ha bu arada adımı söylemeyi unuttum. Adım: TOGG Soyadım: T10X Eşkalim: Gemlik mavisi.

Yazan: Elektrik Mühendisi İsmail Ezgü.

NOT: Bu yazıdaki her şey doğru ama tek bir yalan var, o da ben 70 yaşında değil henüz 69 yaşındayım...

Tüm Togg ailesini yürekten tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Allah'a emanet olun."

YAZAR NOTU: Bu yazıyı yerli ve milli markalara savaş açıp "Yaptığın arabayı da almayacağız" diye çemkiren Özgür Özel'e ithaf ediyorum.



Biraz özen lütfen

Köşemizin demirbaşlarından Ali Aktulga, dizilerdeki özensizliklere ilginç bir örnek vermiş:

"Siyah Kalp dizisinde aracının ön camından üç kurşun ile suikasta uğrayan Tahsin, sırtından vurulduğu için sedyeye yüzüstü yatırılarak ambulansa bindirildi. Ancak ameliyat olduktan sonra hasta yatağında sırtüstü yatıyordu.

Hayal ürünü de olsa, öylesine bütçelerle, o kadar emekler verilerek hazırlanan bu projelerde olmayan şeyler, önce mantık sonra da kendilerine ve izleyiciye saygı bence."



Haftanın şiiri

ENGEREK

Kimi yar uğruna serden bile vazgeçecek

Kimi ser kurtarmaya gurbete el verecek

Aşk kimine ab-ı hayat, kimine zehir zemberek

Kimine yar engerek, kimine

Yaren gerek

(Yaren Leylek ve Adem Amca'ya ithafen)



Yüksel Aytuğ - Sensizlik Bekçisi - 2022



Zap'tiye

Bu örtüyü icat eden berbere GSM operatörleri ödül vermeli.



Gaf kürsüsü

Muharrem Akduman'dan bir tespit daha: TV-8'deki Ben Eşimi Bilmez miyim? yarışmasında bir kadın şöyle diyor: "Nişanlı iken eşime devamlı söylüyordum: Ne zaman evlenme teklif edeceksin?" İnanılır gibi değil. Nereden bulurlar bunları?



Ne demiş?

"Togg'un önce Türkiye'de üretilmeyip İtalya'dan getirildiği yalanını attılar, şimdi de boykot listesine koymuşlar. Allah akıl fikir versin!" (Ben dedim)