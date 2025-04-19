Ali Uygur dostum bu hafta da siyasi bir eleştiri getirmiş:

"Düşünün ki, ülkede iktidar olmak isteyen bir parti, bir adamın peşinden giderek onun bütün suçlarını, hatalarını örtbas etmekle meşgul. Dünyada cinayeti bile örtbas etmek bazılarına normal gelebilir fakat yolsuzluk ve terör yandaşlığını örtbas etmek görülmüş şey değildir. Bu suçu ve suçluyu aklamak galiba bize özgü bir davranıştır. Elin memleketinde (Fransa) 2027'de cumhurbaşkanlığına kesin favori gösterilen bir kişi (Le Pen) yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp hapse atılınca 2027'de Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Şimdi Fransız halkı Le Pen'i aklamak, suçunu örtbas etmiyor, üstelik ona 'Yapmasaydın!' diyor.

Ayrıca İmamoğlu hakkındaki bütün suçlamalar yargıya intikal etmiştir, verilen bütün deliller ve tanıklıklar bizzat CHP'liler tarafından dile getirilmesine rağmen 'Bu işin arkasında AKP var, bu bir komplodur, iktidar önünü kesmek istiyor' denmesi nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamak mümkün değil...

Bir de ana muhalefet partisi Genel Başkanı, seçilmiş, seçimle gelmiş Cumhurbaşkanı'na 'Cuntacı' dedi, iyi mi? Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar?

CHP Genel Başkanı bir de elin oğluna bizi şikayet etti. Onun vasisi de bizleri AB'ye şikayet etmişti.

Hele son yaptıkları milli ve yerli olan her şeye 'Gitmeyin, alışveriş yapmayın, seyretmeyin' demeleri vardı ki tam trajikomik ve aptalca bir eylemdi.

Artık CHP bir milli güvenlik sorunu olmuştur. Tıpkı PKK gibi o da kendini lağvetmeli (Gerçi daha etmediler ama o yola girildi bir kere. Ya kendilerini feshedecekler ya da devletin yumruğu tepelerine inecek) bu zehirli dili, tahrikleri ve kaos yaratacak hareketlerini bırakmalılar. Yoksa zaten kendi kendini zehirleyerek tarihin çöplüğünde bir köşeye atılacaklardır. Saygılarımla..."



Cevap verin bakalım

Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Memduh Öksüz haklı bir soru yöneltiyor:

"Bir soru;

İmamoğlu'nun diploması usulsüzlükten iptal edilmiş ise,

Cumhurbaşkanlığı adaylığı şartlarından biri lisans mezunu olmak ise,

Tutuklanmadan önce diploma işi patlamış ve İmamoğlu da gözü CHP Genel Başkanlığı'na dikmiş olduğu bir ortamda CHP'lilerin iddia ettiği gibi sözüm ona Erdoğan onu niye rakip görüp tutuklatsın?!!

Başka bir deyişle, Erdoğan zaten şartları tutmayan birini ekarte etmek için neden tutuklatsın?!!"



Haftanın şarkısı

ÇAL EKO

(Ciao Bella makamında)

Feyk ihalesi

Para kulesi

Hiç durma çal Eko, çal Eko,

çal, çal, çal

Arkanda PKK

Cukkada üç villa

Hizmetin yokmuş aldırma

Sahteymiş diploman

Ömrün yalan dolan

Yetmedi mi şu kandırman?

Rüşvet sarmalı

Suyuna banmalı

Hiç durma çal Eko, çal Eko,

çal, çal, çal

Hep mağdura yattın

Parana para kattın

Sen kendini kaça sattın?

Beslenme kaostan

Kaçış yok Sırat'tan

Hesap soracak Yaradan



Yüksel Aytuğ - 2025



Gaf kürsüsü

Okurumuz Muharrem Akduman yine dertli: Şu Ben Bilirim yarışması beni öldürecek. Soru: Bir börek çeşidi? Cevap: Bariton! (Doğru cevap: Bazlama)

Zap'tiye

Bugünkü Zap'tiye de okurumuz Muharrem Akduman'dan: Bu nasıl takım ismi? Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü??? Allah spikerlere kolaylık versin!..

Ne demiş?

Mecnun'a sormuşlar: "Neden Leyla'yı alıp kaçmadın?" Mecnun cevap vermiş: "Annesi üzülürdü. Ben içinde Leyla olan bir kalbi kıramam."