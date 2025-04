Sapanca'da bungalov evlerin bulunduğu bir tesiste bayram tatili yapmak isteyen çocuklu aile, yatak odası ve jakuziyi gören ampul içine yerleştirilmiş gizli kamerayı fark edince büyük bir şok yaşamıştı. Olayın önce emniyete sonra da medyaya yansımasıyla tatilcileri büyük bir endişe sarmış, herkes büyük bir şüphe ve endişeye kapılmıştı. Zira gizlice çekilen mahrem görüntülerin hangi amaçla kullanılacağı meçhuldü.

Olaydan sonra internet üzerinden gizli kamera ve casusluk teçhizatı satışlarının arttığına şahit oldum. Hatta Sapanca olayında kullanılan "ampul içine yerleştirilmiş gizli kamera" ilanları e-pazarda tırmanışa geçti. Belli ki "şantaj ve kumpas sektörü" büyük talep yüzünden adeta şaha kalkmıştı.

İyi de bu tür malzemelerin internet üzerinden serbestçe satışı sizce makul mü?

Bunların ne amaçla kullanılacağı gün gibi ortada. Bunun güvenlikle filan ilgisi yok. Öyle olsa, caydırıcılık maksadıyla aleni kullanılırdı. Belli ki güdülen amaç, insanların mahremiyetini onların bilgi ve onayı dışında kaydedip, şantaj, kumpas ya da casusluk faaliyetleri için kullanmak. Peki ya bir - iki tesiste daha bu rezillik yaşansa, ekonomimizin bel bağladığı Türk turizminin hali nice olur?

Naçizane tavsiyem, bu tür teçhizatın satışına yeni düzenlemeler getirilmesi. Aksi halde zaten sürekli diken üstünde yaşayan halkımız iyice paranoyak hale gelecek.



Bir Yaren olayı daha

Yaren Leylek ve Adem Amca arasındaki müthiş vefa hikayesinin bir benzeri de Hırvatistan'da yaşanıyor. Bundan 20 yıl önce Stjepan Vokiç isimli bir adam avcılar tarafından vurulmuş bir leylek buldu. Kanadından yaralanan ve uçamayan leyleği tedavi ettiren Vokiç, ona bahçesinde bakmaya başladı. Melana ismini verdiği dişi leylek birkaç yıl sonra hayatının aşkı olacak Klepetan ile tanıştı. Vokiç'in çatısı leyleklerin aşk yuvası oldu. Aşıkların bu çatıda bebekleri oldu.

Ağustos ayında artık göç vakti gelmişti. Ama uçamayan Malena eşine göç yolculuğunda eşlik edemeyecekti. Klepetan, Güney Afrika yolculuğuna tek başına çıktı. Ama bir sonraki yıl mart ayında Klepetan, sevgilisi Malena'nın yanına döndü. Vokiç ilk başlarda aynı leylek olduğundan emin olmasa da Klepetan'ın her yıl gelip doğrudan kendi çatısına konmasıyla aynı leylek olduğunu anladı.

Klepetan 20 yıldır her Ağustos ayında eşini Vokiç'e emanet edip Güney Afrika'ya göç ediyor. Ve yine 19 yıldır her mart ayında eşine geri dönüyor. Ben bu ibretlik hikayeyi; sakatlanan, işini kaybeden ya da muhtaç hale gelen eşlerini ilk fırsatta terk eden insanlara (!) ithaf ediyorum.



Diziler tarih öğretirken

İster kabul edin, ister etmeyin, Türkler kendi tarihlerini en çok dönem dizilerinden öğreniyor.

Sebebi, sadece son 10 yılda ekranlarda egemen olan tarihi diziler değil tabii ki. Dünyanın en sıkıcı müfredatına sahip tarih dersinin, öğretmenler tarafından yine en monoton şekilde anlatılmasıyla birkaç neslin kendi tarihinden soğuduğunu itiraf edelim artık.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Ahmet Hamdi Nurzan İshakoğlu Anadolu Lisesi'nin Tarih Öğretmeni Ender Okur ise anlattığı bilgilerin, öğrencilerin aklında daha kalıcı bir yer edinmesi amacıyla farklı bir yönteme başvurdu. Okur, üzerine giydiği kıyafetler ile o gün anlatacağı tarihi karakterin kılığına bürünerek öğrencilerin karşısına öyle çıkıyor. Öğretmenlerinin derse o şekilde girdiğini gören öğrenciler hem şaşırıyor hem de dersi daha bir dikkatli dinliyor.

Yok, yok, dilimin ucuna gelen espriyi daha fazla tutamayacağım: Eminim, öğrenciler sıranın Hürrem Sultan'a gelmesini dört gözle bekliyorlardır.



Şeref kürsüsü

Muğla'da okul müdürü Taner Kaya, kendi odasını öğretmenler odası yaptı. Okulun 5 metrekarelik atıl deposunu makam odası olarak kullanıyor.

Zap'tiye

ABD'de boykot: ABD'liler Çin malı almıyor. Çin'de boykot: Çinliler ABD malı almıyor. Türkiye'de boykot: CHP'liler Türk malı almıyor!

Ne demiş?

Tilkiye "Seni tavuk çiftliğine müdür yapalım, ne kadar maaş istersin?" demişler. "Para pul istemem, ben dava adamıyım" demiş. (Pankart olarak Saraçhane'ye mi asılsa acaba?")