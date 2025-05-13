Havalar ısındı, Zekeriyaköy'den geçmek işkence oldu. Nedeni, vidanjör denen ve foseptik çukurlarını boşaltan tankerlerin depolarındaki o pis suyu dere ağzındaki rögarlara boca etmeleri.

Bölgedeki jandarma karakolunun 50 metre ötesinde, derenin üzerindeki köprüde iğrenç yüklerini boşaltmak için sıra bekleyen vidanjörleri günün 24 saati görebilirsiniz. Bazıları özel kurtuluşlara ait ama büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi araçları.

Şu rezalete bakar mısınız? Şehri temiz ve sağlıklı tutmakla görevli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un orta yerinde binlerce konutun arasından akan Gürgensu deresine kendi araçlarıyla lağım boşaltıyor.

Utanarak ve affınıza sığınarak, konuyu tek cümle ile özetleyeyim:

Belediye'nin başındakiler siyasi ve ekonomik rant peşindeyken, İstanbul'u b.k götürüyor...

NOT: Konuyu anlattığım videoyu Instagram (yuksel. aytug250863) X (Kukiaytug) ve Facebook (Yüksel Aytuğ) hesaplarımda izleyebilirsiniz.



İyi de nasıl olacak?

Büyük ihtimalle Ali Koç - Jose Mourinho - Acun Ilıcalı üçlüsü gelecek sezon da devam edecek.

İyi de... Ali Koç "Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" demedi mi? Mourinho "Türkiye'de şampiyon, lig öncesinden belirleniyor" buyurmadı mı?

Peki başkanı ile teknik direktörünün "imkansız" gördüğü şampiyonluğa, takımdaki futbolcuyu, tribündeki taraftarı nasıl inandıracaksın? Senin bile umudun yokken, futbolcu neye inanacak, taraftar ne için sabredecek?

7 yılda 128 transfer yapıp, yüzde 80'ini karavana atan bir idari ve teknik yönetim karşısında Galatasaray arka arkaya şampiyon olmasın da ne yapsın?

Acı gerçeği tek cümle ile dile getireyim:

Böyle devam ederse; Galatasaray yıldız takar, Fenerbahçe yıldızları sayar!..



Artık barış güverciniyiz

İki hafta önce bu sütunlarda şöyle yazmıştım: "Bahar barışla birlikte geliyor. Pencerenizi açın ve bu şahane havayı doya doya ciğerlerinize doldurun..." Ama bu kadarını ben de beklemiyordum doğrusu.

Ben bu satırları kaleme alırken, PKK kendini feshettiğini duyurdu.

Bir gün önce Putin ile Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek anlaşmaya imza atmak için İstanbul'u seçti. Tabii ki bu seçim tesadüfi değildi. Krizin en başından bu yana savaşı durdurmak için olağanüstü çaba harcayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi bir kez daha uluslararası arenadan zaferle ayrılmıştı.

Aynı saatlerde Pakistan - Hindistan savaşından da ateşkes haberi geldi. Pakistan, ateşkesin sağlanmasında Türkiye'nin katkılarından söz ederek Erdoğan yönetiminden övgüyle söz etti.

Yine aynı zaman aralığında Hamas, elindeki esirleri salıvereceğini duyurdu. Bu kararın arkasındaki "büyük ve dirayetli gücü" de tahmin edersiniz sanırım...

Türkiye yıllardır Batı'da alaycı bir tarzda "Turkey" yani "hindi" olarak bilindi. Sanırım bundan sonra adımız "barış güvercini"ne çıkacak.



Gaf kürsüsü

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, engelli bir öğrencinin kampüsteki tuvalet ve bina erişimi sorunlarına dikkat çekmesi üzerine "Bağış toplayın" deyince büyük tepki topladı.

Zap'tiye

Galatasaray taraftarı aralarında para toplayıp Osimhen'i almak istiyor, Fenerbahçe taraftarı ise aralarında para toplayıp Mourinho'yu göndermek istiyor. (Sosyal medyadan)

Ne demiş?

Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Hindistan'a Kanal 42 haber sunucusu Kerem Işkan'dan cevap: "Sizin o taptığınız ineğe, 7 ortak girip, kurbanda da keseriz, tanrınızı gözünüzün önünde yeriz, aklınız durur.."