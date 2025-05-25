Yeter! Artık dayanamıyorum. Pencereyi açıp avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum: "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor, ayağa kalk insanlık!.."

Her sabah katil İsrail ve onun destekçileri yüzünden Gazze'de işlenen insanlık suçlarına şahit olmaktan adeta gözlerim kanıyor. Son 24 saatte tam 36 çocuk, Gazze'ye uygulanan alçakça ambargo yüzünden açlık nedeniyle öldü. Ortaya çıkan görüntüler 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarında Yahudilere uygulananları fersah fersah geride bıraktı.

Dünyanın geri kalanını bir kenara bıraktım. İsrail'de geçmişini hatırlayıp da katil Netanyahu'yu devirecek bir tek vicdanlı insan yok mu? "Öldürmeyeceksin" diyen dinine inanan tek bir Musevi kalmadı mı? Nazi kamplarında aynı mezalime tabi tutulmuş bir millet bu manzaraya nasıl seyirci kalabiliyor?

Yeter! Gazze'de diyalog ve diplomasiyi bekleyecek tek bir sağlıklı çocuk kalmadı. Kocaman dünya, zalim bir liderin karşısında bu kadar aciz kalamaz, kalmamalı.

Netanyahu'ya anladığı dilden cevap vermek için çok geç kalındı. Birleşin ve harekete geçin dünyanın vicdanlı insanları. Zira bundan sonra Gazze'de açlıktan ölecek her çocuğun vebali sizin boynunuzadır...



Tolga Karel üçlük attı

Tolga Karel, uzaklardan, ta Amerika'dan "üçlük" attı. Uğur Dündar geçenlerde şöyle bir paylaşımda bulunmuştu:

"Değerli dostum, önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik özgürlükçü, liyakati önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek. Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutulmana karşılık ülkeyi geriye götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek."

Oyuncu Tolga Karel ise bu yoruma şöyle karşılık verdi: "Uğur abi 21 yıl önce dediğin gibi bir ülkede mi yaşıyorduk? Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde rehin tutulan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti... Erdoğan bu yüzden seçildi zaten!.."



"Can'dı Canan oldu"

Oyuncu Can Yaman'ın pijamalı-terlikli paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o fotoğrafın altına yapılan yorumlar:

"Olmamış, olmamış gözlükleri de yılan derili olmalıydı."

"Erkeklerin kadın gibi kadınların erkek gibi giyinip kuşandığı ve adını moda koydukları olayla özümüzden çıkıyoruz, üzülüyorum böyle insanları görünce."

"Serengeti'ye salın bu arkadaşı."

"Biraz da karşı takımda oynamak istemiş."

"Bu ileride gay olur, demedi demeyin."

"Bunların hiçbir işi, gücü, sorumluluğu olmadığı için para da var ufak ufak akıllarını kaybediyorlar. Zaten bazı sanatçıların sonu bu olaylardan sonra geliyor."

"İlk anda Banu Alkan zannettim."

"Can'dı, Canan olmuş."

"Nilay'ın annesinin kanepe örtüsüne benzemiş. Bari Kızılcık Şerbeti'nde kanepe rolünü oynasa."



İptal tuşu "İmdat" demek

Ben de A Haber'de yayınlandığında öğrendim. ATM'lerde işlemi geçersiz kılmak için kullanılan kırmızı renkteki İPTAL tuşu meğer emniyet güçlerini yardıma çağırmak için de kullanılıyormuş. Diyelim ki para çektiniz ve gaspa uğradınız. Bu tuşa uzunca bir süre bastığınızda emniyet birimlerine sinyal gidiyor ve en kısa sürede bulunduğunuz yere polis ekibi geliyor. Ayrıca mevcut ATM şifrenizi tersten yazdığınızda da aynı yardım çağrısı emniyet birimlerine ulaşıyor.

Aklınızda bulunsun.



Gaf kürsüsü

Oktay Kaynarca, Milyoner yarışmacısı Mert Anmaç'a sordu: "Yarışmaya katılmak sizin mi aklınıza geldi?" Yarışmacı: "Hanımın bana attığı bir kazık diyeyim..."

Zap'tiye

Birileri, Kent Lokantaları'nın masterchef'i Ekrem İmamoğlu'nun kulağına "Kadir Topbaş döneminde İBB günde iki öğün dört çeşit yemeği bir buçuk milyon kişiye ücretsiz veriyordu" diye fısıldasa mı acaba?

Ne demiş?

Sahnede koştuktan sonra kıyafetinin askısı koptuğu için ekibinden yardım alan ünlü şarkıcı Katy Perrie, seyircilere ne dese beğenirsiniz? "Üzgünüm ama o kadar para ödemediniz."