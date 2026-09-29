Pek çok kişi Kaşif Kozinoğlu ismini Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüyle duydu. Son olarak cinayet şüphesiyle yeniden başlatılan soruşturma ve Kurtlar Vadisi dizisine uzanan adli süreç ile yeniden gündeme geldi.

Peki Kaşif Kozinoğlu kimdi? Yanıtı sadece iki kelime: Katıksız kahraman.

İşte Arif Yalçınkaya'dan alıntıyla bir yiğidin profili:

SÜPER KOMANDO

1978-80 arası Eğirdir Dağ ve Komando Okulu'ndan tanıdım onu. Ergenekon kumpası ile tutuklanıp Silivri'de katIediIinceye kadar dostluğumuz sürdü.

1979'da, Eğirdir Dağ ve Komando Okulu'nda teğmen iken, ABD'de yapılan NATO üyesi ülkelerin subayları arasında 12 daldaki savaş oyunlarının tamamında dünya şampiyonu olmuştu.

Bu 12 branşın içinde, atıcılık, yakın boğuşma, dağcılık, tahrip, pusu, hayatta kalabilme (dayanıklılık), 32 kilometrelik tam teçhizatlı maraton koşusu vs. var.

Bu başarısından dolayı, TSK içinde hep "Orgeneral" muamelesi görürdü. Bunu bana o vakitler emir subayı olduğum paşam söylerdi.

VURUCU TİM

Ta o vakitler Özel Harp Dairesi'nin de, vurucu tim komutanı idi. Mesai bitiminde tüm subaylar ve astsubaylar askeri gazinoya giderken, o ekibiyle birlikte dağ, bayır demeden, karda kışta saatlerce koşardı.

Arada bir gözden kaybolur, sonra tekrar ortaya çıkardı. Direkt Genelkurmay Başkanı'na bağlı olarak, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda görev aldı.

PKK'nın çok baskın olduğu 1990'larda, Ankara Gölbaşı'nda Polis Özel Harekat Merkezi'ni kurdu. Korkut Eken'le birlikte 28 bin polise 6'şar ay komando eğitimi vererek yetiştirdi -ki onlarla birlikte Güneydoğu'da PKK'yı bitirdi.

Ardından TSK'ya bağlı olarak, Nahçıvan'da Harp Akademisi kurup, burada Türk Cumhuriyetlerinin subaylarına kurmaylık eğitimi verdi.

CEPHEDEN CEPHEYE

Azerbaycan'da Ermenilere, Çeçenistan'da Ruslara karşı, Bosna-Hersek'te ise Sırplara karşı muharebe etti. Bu muharebelerde iki kez gazi oldu.

Rahmetli Elçibey'in de, Cevher Dudayev'in de, Aliya Izzetbegoviç'in de, gizli genelkurmay başkanlıklarını yaptı.

35 yıllık hizmetinin, 25 yılını hep yurt dışında ve çatışmaların içinde geçirdi.

TBMM tarafından kendisine 3 kez üstün hizmet ödülü verildi. Ayrıca 32 devlet başkanı tarafından da üstün hizmet ödülü takdim edildi.

BAŞKANLARIN GÖZDESİ

Öldürülmeden önce Silivri'de, kaldığı koğuşta, el yazısı ile yazdığı Sırlar isimli 2000 sayfa tutan hatıratında, bu ödülleri hangi devlet başkanından, hangi hizmet karşılığı aldığını yazmaktadır.

Mesela, ABD Başkanı Bush, takdir beratını Kozinoğlu'na Afganistan'da El Kaide'nin kaçırıp işkence yaptığı, CIA Orta Asya yetkilisini ölmek üzere iken, Bush'un, Demirel'e, Demirel'in de Kaşif'ten yardım istemesiyle son anda kurtarmasından sonra vermiştir. Söz konusu CIA yetkilisi daha sonra CIA'nın ikinci başkanı olmuş, kendisine can borçlu olduğu Kaşif Kozinoğlu'na, ifade vermek için Türkiye'ye gitmemesini, öldürüleceğini söyleyip uyarmıştır.

ÜÇ DİL BİLİYORDU

Kendisi, Alparslan Türkeş için, "Bana Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan dağlarında yaşayan çobanlar Başbuğ'dan haber soruyorlar. Ben ona nasıl başbuğum demeyeyim ki?" diyen bir Ülkücü'ydü. "Ben, Türk dünyası konusunda özel yetiştirildim" demişti.

Çok kültürlüydü. İngilizce dışında, Arapça ve Farsçayı da çok iyi bilirdi. Türk dünyasının tüm lehçelerine hâkimdi.

Dünya çapında ve tarih boyutunda bir kahramandı. Özel hayatı hemen hemen hiç yoktu. Yemeyi, içmeyi, eğlenceyi pek sevmeyen, hep savaşmaya konsantre olmuş, muharebe etmekten zevk alan bir yiğitti.

Bu hizmetleri yaparken hiç ön plana çıkmadı ama tüm hayatını bu milletin milli menfaatleri uğruna, savaşarak armağan etti.

Kaşif Kozinoglu'nu, tüm milletimizin artık yakinen tanıyıp bilmesi gerekmektedir.



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