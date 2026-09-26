Köşemize en fazla katkı sunan okurlarımdan Ali Uygur, memleketini önde tutan herkese umut ve moral verecek şu satırları kaleme almış:

"Yüksel Bey'ciğim, şöyle bir çevremize bakalım; enerjiden savunmaya, ulaşımdan sağlığa kadar atılan her dev adımın arkasında on yılların birikimi ve 'yapılamaz' denileni yapma iradesi var.

Şehir hastanelerinin koridorlarından yerli otomobilin direksiyonuna, Mavi Vatan'daki sondaj gemilerinden göklerdeki İHA'larımıza kadar her proje, aslında bağımsız bir Türkiye idealinin somut birer parçası.

Savaş çemberinin ortasında Türkiye'nin bir 'denge unsuru' olarak kalabilmesi, şüphesiz ki güçlü bir liderlik diplomasisiyle mümkün oldu.

Tahıl koridorunda dünyayı açlıktan kurtaran irade ile masada oyun kuran stratejik akıl aynı kaynaktan besleniyor. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek küresel adaletsizliğe bayrak açan bu ses, sadece Anadolu'da değil, mazlum coğrafyalarda da karşılık buluyor.

Sonuç itibarıyla; büyük projelerin yarım kalmaması, kazanımların korunması ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefinin bir slogandan öteye geçip ete kemiğe bürünmesi için bu yürüyüşün devam etmesi gerektiği inancı, toplumun geniş kesimlerinde yankılanıyor.

Çünkü biliyoruz ki, fırtınalı denizlerde gemiyi limana ancak ustalaşmış bir kaptan yanaştırabilir. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Saygılarımla..."



Lütfen 'yerleşimci' demeyelim!

Değerli olurumuz Mesut Utku'dan son derece yerinde bir uyarı:

"Yüksel bey merhaba, duayen diyebileceğimiz bir gazeteci abimizsiniz. Sizden çok rica ediyorum, bu 'Yahudi yerleşimci' tabirini gündeme getirin. Bu insan müsveddeleri, insanların evlerini en basit tabirle işgal ediyorlar.

Yani bizim haberlerimizde bu insanlara 'yerleşimci' denmesi inanılmaz derecede zoruma gidiyor. Oturup düşünsem bu işgalcileri nasıl sempatik gösteririm diye; ancak o zaman 'yerleşimci' derim. Muhtemelen İsrail'deki haber bültenlerinde 'yerleşimci' deniyordur. Lütfen, çok rica ediyorum, bu konuyu sık sık gündeme getirin."



Keşke gözümüze sokmasaydı

AKTİF okurlarımızdan Bekir Kurt'un gözlemi çok önemli:

"İyi günler Yüksel Bey, dün gece TRT Spor'da Stadyum yayınını seyrettim. Geçen hafta da, bu hafta da dikkatimi çekti, sevdiğim ve beğendim yorumcu Özgür Buzbaş'ın Adidas marka ayakkabılarını giydiğini görmek ve üstelik gözümüze sokarcasına göstermesi hem de bunun devletin televizyonunda olması beni çok üzdü. Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı soykırım yapan İsrail askerlerine destek veren bu markayı kullanmak bir insanlık suçudur bence! Buzbaş'ın daha dikkatli olması gerekmez miydi, ya da bir uyaranın olması? Yazık, çok yazık..."



Gaf kürsüsü

Sevgili dostum Hakan Renkoğlu fark etmiş. Atv Ana Haber'de soyadım "Altuğ" şeklinde yazılmış. İğne - çuvaldız meselesi... :)

Zap'tiye

Demek ki ölmenin tam zamanı. Direkt cennete...

Ne demiş?

Ankara'da belediye otobüsünde sigara içen adam diğer yolculara fırça attı: "Ben burada sigara içiyorum, hiçbir şey demiyorsunuz, uyarmıyorsunuz."