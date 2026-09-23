Peşin peşin söyleyeyim: Kimse kusura bakmasın, linç etmeye ve demokrasi dersi vermeye de kalkmasın. Sen benim çocuğumu göz göre göre zehirleyeceksin, ben de buna "İletişim özgürlüğü, fikir hürriyeti" diye göz yumacağım, öyle mi?

Sosyal medyanın fuhuş ve uyuşturucu pazarı haline geldiğinden artık kimsenin şüphesi kalmamıştır herhalde. Çocuğum, benim uyguladığım tüm kısıtlamalara, aldığım tüm tedbirlere rağmen X'e, Tik Tok'a girecek diye aklım çıkıyor. Özellikle X iyice kontrolden çıkmış durumda. Her tık'lama, pornoya açılan bir koridora döndü. Onlyfuns aboneliklerinde ise resmen insan eti satılıyor. "Şu kadar hediye gönderirsen, şuramı da açarım" pespayeliğinin sonu gelecek gibi değil.

Benim çevremdeki tüm çocuklar birer dijital hacker'a dönmüş durumda. Atlatamayacakları güvenlik kilidi, aşamayacakları şifre, etrafından dolanamayacakları engel yok. Diyeceğim o ki, artık ebeveynler de çaresiz. Yani bombayı onların kucağına bırakmanın faydası yok. Altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum: Bu iş kaynağında kurutulmalı. Yasaya, kurala, ahlaka, vicdana uymayan yayıncıya erişim engeli getirilmeli.

Bakın; Avrupa Birliği, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik bir plan üzerinde çalışıyor. Bu adımla birlikte çocukların sosyal medya platformlarında geçirdiği sürenin ve yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarının azaltılması hedefleniyor.

Bu kanser hücresini kesip atmazsak tüm vücuda yayılacak. Sadece bir nesli değil, nesilleri kaybedeceğiz.

Bu, batmadan önce attığım son işaret fişeğidir!



Şarkı sözüne bakar mısınız?

Gülşen'in yeni şarkısı "İtaat Yok"un sözlerini duydunuz mu? Ben ne yazık ki duydum. Kızımı okula bırakırken otomobilin radyosunda ansızın karşıma çıktı. Yüzüm pancar gibi kızardı, kanalı nasıl değiştireceğimi bilemedim. İşte o sözler:

Gezdireyim mi seni dudaklarımda?

Yüzdüreyim mi dipsiz sularımda?

Bozdurayım mı niyetlerini?

Sıkıştırıp kapı aralıklarında

El ayak çekilince

Gel anlarsın görünce

Sen mi bana, ben mi sana?

Aç, aç-aç

Taparsın her santimime

Unutmazsın 15 sene

Baksana şu güzelliğe

Taş, taş-taş...

Yahu ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Şarkı mı yapıyorsunuz yoksa porno filme fon müziği mi?

Ben de çıkmışım, Şarkılı Şiirler adıyla Türk Pop Müziği'ndeki söz kısırlığına çare olması umuduyla edebi derinliği olan kitap/albüm yapmışım.

Bu pespayelikte kimse yüzüne bakmaz tabii...



Azıcık sorumluluk lütfen!

Alın size uç bir örnek daha: Şarkıcı Aleyna Tilki'ye bir YouTube kanalında "Hiç aldatıldın mı?" diye soruluyor. Şu cevaba bakar mısınız?

"Evet, hem de 8 yaşımda aldatıldım. Ben de zaten birini aldattıktan sonra onunla sevgili olmuştum..."

Yahu sevgili olma, aldatılma ne zamandır 8 yaşındaki çocukların hayat rutini (!) haline geldi? O çağdaki çocuk anca bez bebekle oynar. Bu neyin örneklemesi, neyin dayatması? Aleyna'ya "bayılan", her hareketini hafızasına yerleştirip taklit eden bebelerin hali bunu izlerken nice olur?

Tamam, artık biliyoruz, hiçbiriniz zerre kadar vicdan, bir çimdik toplumsal sorumluluk taşımıyorsunuz da, etrafınızda sizi dürtecek bir tane akil insan bulunmaz mı? Yoksa bir yerlerin emir komutasında mı bu rezilliği sergiliyorsunuz?

Yazıklar olsun!..



Gaf'let kürsüsü

"Yardımcı kadın, evdeki 15 bin liramı çaldı. Emin olmak için ortaya 500 lira koydum, onu da çaldı." (Nihat Sırdar ile Sivrisinek'te bir dinleyicinin sözü)

Zap'tiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şişe suyun fiyatı 380 TL oldu. Sabiha Gökçen'in kendisi bile bu kadar uçmamıştı...

Ne demiş?

Karısını kaybeden adam, taziyeye gelen kadınların duyacağı şekilde ağıt yaktı: "1200 dönüm arazi ve dört daire ile beni nasıl bırakıp gittin?"