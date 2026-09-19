Güneşin doğduğu yerden, Çukurova'dan sıcacık bir dizi doğdu. Atv'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer hem konusu, hem oyunculukları hem de kalburüstü rejisiyle göz doldurdu.

Dizinin bence en can alıcı bölümü, kaynana Celadet hanımın gelinine kurduğu müthiş kumpastı. Onu, oğlu Kenan'dan ayırıp, zengin aile kızı Hanzade'ye döndürmek için akıllara durgunluk veren bir entrika planlayıp, Leyla'ya kolay temizlenmeyecek bir çamur attı. Bu sahnelerde Celadet hanım karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu ile diğer kaynana adayı Devran'ı oynayan Devrim Yakut'un tecrübeden damıtılmış rafine oyunculuklarına bayıldım.

Hazır söz oyunculuklardan açılmışken, jön tayfası arasında kendini en fazla geliştiren oyuncunun Burak Özçivit olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Suzi karakterine hayat veren Çağıl Aydıner'in yanına ise uğurlu tik'imi iliştirmekte hiç tereddüt etmedim. Bu kızda çok iş var. Dizide hem Asmalı Konak'tan hem de klasik Yeşilçam filmlerinden izler buldum ve bu karışım çok hoşuma gitti. Zevkime hitap edecek yapım bulamadığım perşembe akşamlarının kurtarıcısı oldular.

Yolları açık olsun.



Yunan'a yüz vermeye gelmez!

Köşemize harika katkılarda bulunan okurumuz Cihan Ramoğlu'dan bir "nokta atışı" daha geliyor:

"Deniz parkları yaptık diye Yunan vize kartını oynayacakmış! Yapsın, Yunan adalarına gidişlere vize koyalım, çıkış harçlarını yükseltelim, özellikle Yunan eserlerinin restorasyonunu durduralım yeter! Neticede THY bile Mekke'ye; Avrupa'ya uçtuğundan daha pahalıya uçuyor! Şimdi bu taktiği Yunan turizm destinasyonlarına uygulayalım. Bakalım ne olacak?

Biz kendi tarihi eserlerinden çok Yunan, Bizans tarihine meraklı milletiz. Ciddiye almıyorlar bizi! Arkeolojik emperyalizm diye bir şey var ve Avrupa bununla ülkemize sürekli bastırıyor! 400 yıl hakimiyetimiz altında yaşayan Yunanistan'da bırakın Türkİslam- Osmanlı eserlerini onarmayı, izleri bile bulunamazken, biz habire Yunan tarihine çalışıyoruz. Oysa onlar tarihimize bile soykırım yapıyorlar! Ellerine geçsek neler yapacaklar?

En son Papa, 20 santim beton üstüne çıkıp ayin yaptı. Neymiş? İznik Gölü'nün kenarında tarihi bazilika varmış! Biz öyle yaparsak bunlar yarın orada kilise inşa etmek ister, sonra çevresinden alan isterler. Uydudan buldukları bir bazilika kalıntısını ortaya çıkarmak için acaba İznik Gölü suyunun çekilmesini nasıl sağladılar? Bu, araştırılması gereken bir konudur. Arkeolojik emperyalizm, Amerikan emperyalizminden daha tehlikeli ve daha hızlı ilerliyor. Bu da bir işaret fişeği olsun!"



Atatürk'ün isimleri

Değerli dostum ve okurum Ali Uygur'un hassasiyetinden sizleri de haberdar etmek istedim:

"Yüksel Bey'ciğim; Atatürk, 'Mustafa' ismini hiç kullanmamış, kullanılmasını da istememiştir. Hatta Arapça 'olgunluk, yetkinlik' manasına gelen 'Kemâl' ismini Türkçe 'kale, hisar' manasına gelen 'Kamal' olarak değiştirmiştir ve nüfus cüzdanında bu ismi kullanmayı tercih etmiş, 'Kamal Atatürk' olarak yazılmıştır.

Şimdi o büyük insanın o aziz hatırasına bizim 'Mustafa Kemal' dememiz ona saygısızlık olmuyor mu?

Bence onu kullanmadığı, kullanılmasını istemediği isimler ile anmak çok yanlış ve onun aziz ruhunu incitmektedir. Saygılarımla."



Şeref kürsüsü

Antalya'da kocaman keçiyi sırtlayıp yangından kurtaran bu çocuk size de Seyit Onbaşı'yı hatırlatmadı mı?

Zap'tiye

Hayatı boyunca üç kez yıldırım çarpmasından yaralı kurtulan Walter Summerford adlı adamın mezarına da yıldırım düştü. Yaşasaydı, paratoner olarak çok para kazanırdı.

Ne demiş?

Tansu Sarı kardeşimin ihbarı: Halk TV'deki Açıkça programında hukukçu Tuğçe Çalık Karademir "Yuları kaptırdınız" deyimini kullanınca, sunucu Gökmen Karadağ "Yular" kelimesinin hayvanlara dair olduğunu belirterek konuğuna müdahale etti.