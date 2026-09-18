Belli ki Kurtlar Vadisi'ni daha uzun süre yazacağım. Zira Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişledikçe dizinin gündemdeki ağırlığı da artacak gibi görünüyor.

Zamanında çokça konuşulan bir iddia, yeniden tartışma konusu oldu. Buna göre dizinin bölüm senaryoları son anda sete ulaştırılıyordu. Baş karakter Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz dışında (Yapımcı ve senarist Raci Şaşmaz'ın kardeşi) bir sonraki bölümde ne olacağını kimse bilmiyordu. Diyaloglar, yardımcı oyunculara son anda ezberletiliyor, kimse hikayenin tamamından haberdar olmuyordu. Bunu dizide konu edilen gündemle bağlantılı özel istihbaratlar dışarıya sızdırılmasın diye güvenlik amacıyla yaptıkları söylendi. Ama ağırlıklı olarak senaryoda işlenecek olayların "bir başka yerden" yazılı olarak ulaştırıldığı iddiası da ortalıkta dolaşıp duruyordu. Hatta ilk yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın bu duruma razı olmadığı için diziyi aniden bırakma kararı aldığı da o dönem kulaktan kulağa fısıldanıyordu.

Görünen o ki; gizemlerin, soru işaretlerinin, komplo teorilerinin ardı arkası kesilecek gibi değil. "Kurt puslu havayı sever" sözü sanki bu dizi için söylenmiş.

Bu arada MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde neden öldürüldüğü sorusu da yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Kozinoğlu iki hafta sonra mahkemeye çıkacaktı. Son görevi için Afganistan'dayken FETÖ- PKK-İsrail üçgeninde gerçekleştirilen ve Türkiye topraklarını güzergah olarak kullanan "uyuşturucu trafiğini" çözüp, belgelemek üzereydi. Cezaevine girdiğinde yakınlarına "Bugüne kadar devlet zarar görmesin diye sustum ama mahkemede her şeyi anlatacağım" demişti. Ancak kendisine gardiyan tarafından ikram edilen zehirli çayın buna engel olduğu iddia edildi.



Güneşe "Akın" var

Eminim her vatansever gibi siz de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in başarılarını takdirle takip ediyorsunuzdur.

Bugüne kadar Türkiye'nin demokrasi ve hukuk tarihinde leke bırakan ne varsa eline alıp çitilemeye başladı. Sayesinde pek çok faili meçhul olay aydınlatıldı. Karanlıkta kalan suikastlara el atıldı. Raflarda tozlanan pek çok yolsuzluk, rüşvet, kaçakçılık, cinayet ve siyasi suikast dosyası yeniden didik edilmeye başlandı. Pek çoğunda da sonuç alındı. Bakan Gürlek, suça karışanlar arasında mevki ve statü farkı gütmedi. Sonu nereye varacak olursa olsun peşine soru çengeli takılı tüm gizemli olayların ve faillerinin yakasını bırakmadı. Vali bile buna dahildi...

Terörün, şiddetin, yolsuzluğun ülke topraklarından kazınması için çetelere savaş açtı. Uyuşturucu baronlarının, bahis vurguncularının korkulu rüyası oldu. Şimdi de tarladan markete uzanan yolda vatandaşın cebine daldırılan elleri kesmeye karar verdi.

Ne demişti Nazım?

Akın var, güneşe akın

Güneşin zaptı yakın...

Belli ki bu Akın, bizi karanlıklardan güneşe çıkarmaya pek yakın...



Bu çeşmeden cehalet akıyor

Bizim Gaf'let Kürsüsü'ne sığmayacağı için ayrıca yorumlamaya değer buldum:

Afyonkarahisar'ın Çakırköy meydanındaki Geç Roma dönemine ait yaklaşık 2000 yıllık mermer bir lahit, çeşmeye dönüştürüldü. Köşelerinde kanatlı

Zafer Tanrıçası Nike, yanlarında Medusa başları ve mezar sahiplerine ait olduğu düşünülen kabartmalar var. Bir zamanlar önemli bir aile için hazırlanmış olduğu belli olan mezar, yüzyıllar sonra köylünün su içtiği çeşmeye dönüştü.

Elâlem bunları görmek için binlerce kilometre öteden gelip müzelere koşuyor. Bizim çeşmelerden ise cehalet ve ilgisizlik akıyor.



Gaf'let kürsüsü

Can yeleğini bebek bezi gibi bağlayanların suya girmesine nasıl izin verilir ki?

Zap'tiye

Nepal'deki sel faciasında kedi yavrularını saatlerce başının üzerinde taşıyarak kurtaran adam. Bize en çok bu yürekten lazım.

Ne demiş?

"İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır ama kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır." (Atv'nin Aşk ve Taht dizisinde Alaeddin Keykubat'ın sözü)