Geçenlerde bu köşede özel arşivimden yararlanarak Kurtlar Vadisi'nin kehanetlerini (!) tarihleriyle birlikte sizlere sunmuştum. Merhum Kaşif Kozinoğlu soruşturması, gözleri yeniden diziye çevirmişti. 15 Temmuz'a atıfta bulunan köprü sahnesi, derin anlam içeren otomobil plakaları, Ecevit'in şüpheli ölümünden Güneydoğu'da FETÖ-PKK işbirliğiyle organize edilen uyuşturucu trafiğine, Suriye'ye Birleşmiş Milletler araçlarıyla sevk edilen füzelerden Azerbaycan'daki darbe girişimine kadar olacakları önceden senaryo haline getiren Kurtlar ile ilgili bir kehanet daha ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin 9 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan bölümünde Savcı Leyla'nın odasına gelen bir ihbarcı, fon adı altında ülkenin nasıl soyulduğunu anlatıyor. Bazı sermaye gruplarının fon alımı yapıp değerlerini yükselttikten sonra dövize yönelerek piyasayı düşürdüklerini, daha sonra da en düşük fiyattan sisteme dahil olduklarını anlatıyor.

Yapay fiyat hareketleri ile yapılan fon soygununun, aradan 12 yıl geçtikten sonra günümüzdeki gelişmelerle neredeyse bire bir örtüşmesi, dikkatleri bir kez daha Kurtlar Vadisi'nin puslu kehanetlerine odaklıyor.

13 ünlü balkondan düşerek öldü

Son zamanlarda balkon ya da pencereden düşerek gizemli bir şekilde hayatını kaybeden ünlülerin sayısının arttığını fark edince küçük bir arşiv taraması yaptım. Karşıma çıkan 13 kişilik liste beni bile ürküttü.

Güllü, Erol Köse, şarkıcılar Emrah Eren Gedik, Ankaralı Namık, Hüseyin Altın, oyuncular Süreyya Gürsel Evren, Yonca Türkman, Demet Özmen ve Yezdan Kayacan, 2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş, Hatayspor forması giyen Gabonlu futbolcu Moupenza, One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne ve son olarak Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş...

Kaza, cinayet ya da intihar... Sebebi ne olursa olsun, yüksekten düşerek ölümlerde inanılmaz bir artış var. Daha geçenlerde Gaziantep'te üç kişilik aile balkondan düşmüş, anne hayatını kaybetmiş, baba ve çocuk ağır yaralanmıştı.

Son yıllarda özellikle plazaların üst katlarından düşerek ölen genç kadınların gizemli ölümleri de tartışma konusu olmuştu.

Allah, cümlesine rahmet eylesin, bizlere de hayırlı ölümler nasip etsin.

(Ben bu satırları yazarken Ankara'da 17 yaşındaki lise öğrencisinin esrarengiz bir şekilde üçüncü kattan düşerek öldüğü haberi geldi.)

Asen kadar olamadınız!

Türk Futbolu adına bundan daha büyük bir utanç olabilir mi? Futbolda hakkı, hukuku, adaleti temsil etmesi gereken en önemli kurum Merkez Hakem Kurulu, başkanından sekreterine, hakeminden gözlemcisine kadar çamura batmış... VAR'dan o sırada maçı yöneten hakemlerin kulağına "Sakın penaltıyı verme, yoksa hakemliğin biter" diye fısıldanıyormuş. Bundan daha iğrenç bir rezalet var mı?

Sezon başında kadın hakemimiz Asen Albayrak'ın Göztepe - Alanyaspor maçındaki muhteşem performansını ve VAR'a rağmen kendi gol kararının arkasında durmasını övmüş, "Ona daha fazla maç verilmeli. Kadına pozitif ayrımcılık için değil, gerçekten hak ettiği için" diye yazmıştım. Ama o da ne? Kadın hakemi kızağa çekip hakemliğini bitirmesinler mi?

Şimdi anlaşıyor ki, şikecilerin tekerine çomak sokmaya kalkan her hakemin akıbeti buymuş.

Yazık ki ne yazık!..

Gaf kürsüsü

Zonguldak Kömürspor ile Düzcespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında maçın hakem gözlemcisi olan TFF temsilcisinin, tribünde uyuduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Zap'tiye

Gülben Ergen, Rafet El Roman ve Şebnem Bozoklu ile aynı gün, Hülya Avşar, Aydan Şener ve Candan Erçetin ile aynı yıl doğmuşum. Annem beni resmen magazinci doğurmuş!..

Ne demiş?

"Uzaylılara inanmamak, okyanustan bir kaşık alıp 'Bunun içinde balina yok' demeye benzer." (Bilim Kulübü'nün paylaşımı)