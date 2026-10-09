Sizce son 20 yılın ülkemiz adına en önemli icraatı hangisi? Terörün bitirilmesi mi, TOGG mu, Kızıl Elma, Kaan, Tayfun, TCG Anadolu, Atak, Hürkuş, Altay ve nicesi ile taçlanan milli savunma hamlesi mi yoksa şehir hastaneleri, duble yollar, havaalanları, köprüler, tüneller mi?

Bana göre inşa ettiğimiz en göz alıcı yapı, kendimize güvenimizdir.

Artık "Elâlem yapmış" demiyoruz, daha iyisini yapıyoruz. Yabancıların teknolojik icatlarını 30 yıl geriden takip etmiyoruz. Tam tersi, bir zamanlar bizi teknolojileriyle ezenlere örnek oluşturuyor, model haline geliyoruz.

Bu duyguyu en son OSB'leri ziyaret ettiğim Kocaeli'de yaşadım. Sanayici artık sadece makinaya, robota değil "insana" yatırım yapıyor. Fabrikalar aynı zamanda birer akademiye dönüşmüş, ileride ihtiyaç duyacağı programcıyı, teknikeri hatta mühendisi kendi yetiştiriyor.

Peki bu düşünce değişimini bize ne sağladı? Cevabım tek: Teknofest...

Şanlıurfa'daki Teknofest'e 300 bin genç katıldı. Gözlerindeki ışıltı ekrandan taşıp, odamı aydınlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dudaklarından dökülen "Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız" sözü boşuna değil.

Bunun yakın gelecekte gerçekleştiğini; önü açılan, imkan sağlanan o gençler sayesinde hep beraber göreceğiz, elhamdülillah!..



"Sizi sevmeye geldik"

Sevginin mumla arandığı şu günlerde A Haber'deki görüntü bana öyle iyi geldi ki...

Üç küçük kız, jandarma aracının bulunduğu noktaya gülerek geldi. Jandarma personeli sordu: "Niye geldiniz bakayım?" Kızlar: "Sizi sevmeye geldik..."

Sonrası tam bir sevgi festivali. Kucaklaşmalar, karşılıklı iltifatlar: "Abi ne güzel kokuyorsun." "Siz de öyle çocuklar. Şunların güzelliğine bakar mısınız?"

Bence son 20 yılda imajını en olumlu değiştiren iki kurum TSK ve Emniyet Teşkilatı. Eskiden "Yemek yemezsen seni jandarmaya veririm" diye büyüttüğümüz çocuklar şimdi polisi, askeri, bekçiyi nerede görse boynuna sarılıyor.

Bunu başarmak kolay iş değil. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum.



Vinicius Junior dublör mü?

Dünya bu iddia ile çalkalanıyor: "Vinicius Junior, estetik çene operasyonu yüzünden öldü ve yerine bir dublör konuldu."

Önce bilmeyenler için açıklayayım. Vinicius Junior, Real Madrid forması giyen çok yetenekli bir Brezilyalı futbolcu. İddialara göre; milli takım yetkilileri, oyuncuyu sahada artık tanımakta zorlandıklarını öne sürüyor. Hatta bazı yetkililerin, gerçek Vinicius Junior'ın operasyon sırasında hayatını kaybettiği ve yerine bir dublörünün geçirildiği yönünde komplo teorisi ortaya attığı belirtiliyor.

Ayrıca ihbarcı Rui Pinto'nun, Real Madrid adına konuyla ilgili gizli bir soruşturma yürüttüğü de iddia ediliyor.

Real Madrid'in, bu teorilere son vermek için milli aradan sonra Vinicius Junior'a DNA testi yaptıracağı söylentileri de çıktı.

Ne yalan söyleyeyim, ben de Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu için aynı şeyi düşünüyorum. Zira sahada tanınmaz halde.



Gaf'let kürsüsü

Buyurun size "en güncel" halimiz: İnsan, yapanı değil de oturma izni vereni daha çok merak ediyor.



Zap'tiye

Ezo Gelin Çorbası, Ayşekadın Fasulye, Sütlü Nuriye, Analı Kızlı, Kadınbudu Köfte, Dilber Dudağı, Dul Avrat Çorbası, Hanımgöbeği... Bizdeki "açlık" mideden kaynaklanmıyor sanırım.



Ne demiş?

"Erkek yaşını saklamaya, kadın ise yaşını saklamamaya başladığı zaman yaşlanır." (Sanal medyadan)