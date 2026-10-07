Paris Moda Haftası'ndaki rezaleti gördünüz mü? Eğer görmediyseniz, herhangi bir arama motoruna "Paris Moda Haftası'nda şeytani kültür" diye yazın ve eğer dayanabilirseniz izleyin.

Boynuzlar, kırmızı şeytani figürlerle oluşturulmuş kostümler, insanın içine korku salan iğrenç makyajlar, çatal diller vs... Sanırsınız şeytanın ta kendisi defile düzenlemiş, kandırdığı insan müsveddeleriyle beraber -hâşâ- insanlığı kendisine tapmaya davet ediyor, tebliğde (!) bulunuyor.

İşte dünyamızın gelip dayandığı son nokta bu. Şeytan bu kez moda kılıfının içine girip, inançların altını oymaya heveslenmiş.

Katılımcıların makyajları ve kıyafetleriyle beraber podyumda sergilenen tasarımların detaylarına gizlenen ya da açıkça sergilenen semboller, küresel elitlerin popüler kültür üzerinden kitlelere empoze etmeye çalıştığı karanlık alt kültürün izlerini taşıyor.

Hatırlayın, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde eşcinsellerin adeta geçit töreni vardı. Türlü ahlaksızlık "iftiharla" sergilenip, spora gönül veren gençliğin aklı çelinmeye çalışılmıştı.

Dün olimpiyat, bugün moda haftası, yarın konser... Belli ki şeytan kendine Paris'i mesken tutmuş.

Etrafımızı saran tüm kötülükler için Allah'a sığınıyorum.



Müzikle beyin yönetilir mi?

Geçenlerde gençlerin beynini müzik, ses frekansları ve görsel efektlerle şeytani bir şekilde manipüle eden ABD'li DJ Anyma'nın Ataköy'de vereceği konser İstanbul Valiliği'nin yerinde müdahalesiyle iptal edilmişti.

Bu olay, eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi: "Müzik marifetiyle beyin yönlendirilebilir mi?"

440 Hz. dalga boyu, uzun zamandır "Şeytanın frekansı" olarak adlandırılıyor.

Merhum Barış Manço da yıllar önce bu konu üzerinde çalışmış, katıldığı Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmada "Darbelerden önce popüler olan müziklerin incelenmesi lazım. Bunlar kitleleri etkiliyor. Bütün bunları 1999'da uzun uzun anlatacağım" dedikten 20 gün sonra hayatını kaybetmişti.

528 Hz. frekansı ise ney, ezan ve kadim makamlarla hayat bularak, Selçuklu döneminden bu yana psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan "şifa ve huzur frekansı" olarak biliniyor. 440 Hz. ise insanların beynine kaos, şiddet, vahşet ve şehvet pompalıyor.

"Şeytanın frekansı" sahne şovlarında da kendine yer buluyor. Hatırlayın, Aleyna Tilki'nin kırmızı şeytan kostümüyle çıktığı ödül törenindeki "Beni buraya çıkartan güce teşekkür ediyorum" sözü ve şeytana atfedilen el işaretleri unutulacak gibi değildi.

Bu konuda yapılan bir bilimsel deneyin görüntüleri ise şu sıralar sanal medyada dolaşıp duruyor. Çeşmeden akan su, yöneltilen ses frekanslarıyla şekil değiştirip, spirale dönüşüyor.

Unutmayın ki, insanın da 5/7'si sudan oluşuyor.



Güle güle "Altın Çocuk"

Yeşilçam'dan kayan son yıldız Göksel Arsoy oldu.

Benim çocukluğumu geçirdiğim Marmara Adası'nın yazlık sinemasına ayda bir yeni film gelirdi. O gün, İstanbul'dan gelecek gemiyi heyecanla beklerdik, hangi filmi getirecek diye... Makaraların üzerinde Göksel Arsoy'un ismini görünce ayrı bir mutlu olurdum.

Çünkü onunla adaştık. Malum, sarışın aktörün lâkabı Altın Çocuk'tu. Bana da Ada ahalisi yazın güneş ve deniz suyu yüzünden açılan saç rengimden dolayı "Altın Çocuk" derdi...

Hayat acımasız... İnsanın lâkabını bile alıp götürüyor.

Allah hepimize Göksel Arsoy'unki gibi ardından tek bir kötü sözün söylenmeyeceği ömürler nasip etsin.



Gaf'let kürsüsü

Eleman "Bugün işe gelemeyeceğim, hastanede MR çektiriyorum" deyince patronu inanmayıp fotoğraf göndermesini istemiş. Eleman da göndermiş...

Zap'tiye

Dünya, annesinin çöpten çıkardığı ekmeği sokak köpeği ile paylaşan bu çocuğun hayrına dönüyor olmasın sakın?

Ne demiş?

"İstanbul'u 570 yıl önce aldık, Yunan hâlâ 'Geri alacağız' diyor. Halep'i 100 yıl önce verdik, Türk 'Bize ne Halep'ten?' diyor. Bu şuursuzluk, Haçlıların en büyük zaferidir." (Sanal medyadan)