Söylemekten asla yorulmayacağım: Yerel olmak, milli olmaktır. Yerini, yurdunu, özünü gözeten, önemseyen yönetimlerin başarısız olma ihtimali yoktur.

Bu köşede sık sık "yerel haberciliğin" önemine de vurgu yapıyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki, Türkiye sadece İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ibaret değil. Ve inanıyorum ki, haber değerlendirmesinde İstanbul'daki 4 şiddetinde deprem, Mersin'deki 6 şiddetinde depreme denk değil.

İşte bu nedenledir ki, Turkuvaz Medya'nın harika organizasyonu İl Ziyaretleri'ne koşa koşa gidiyorum. "Plaza gazeteciliğine" alışmayayım, halkıma kendi parmaklarımla dokunayım diye...

Geçen hafta Turkuvaz Medya'nın kendi binasında düzenlediği Türkiye Yüzyılında Marka Şehirler Zirvesi'ni de işte bu nedenle çok önemli ve değerli buldum. Türkiye'nin 4 bir yanından gelen belediye başkanları ve yerel yöneticiler, nihayet siyaset gündeminin tozundan, toprağından, pusundan kafalarını çıkartıp, kendilerini ifade etme fırsatı buldular.

Eskiden bu tür toplantılar birer şikayet dilekçesi sunma seremonisi şeklinde geçerdi. Bu kez dikkatimi çeken ise şehir temsilcilerinin şikayet ve talepte bulunmaktan ziyade önlerini açan, destekleyen, fırsat sunan ve hepsinden önemlisi "kendilerini önemseyen" merkezi yönetime şükranlarını sunmalarıydı.

Şehirlerin marka değerleri ne kadar artarsa, Türkiye'nin refaha ulaşma süreci de o kadar kısalacaktır.

Bunu sağlama yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan devletime ve vatandaşla merkezi yönetim arasında çelikten bir köprü kuran yayın grubuma minnetle...

Kalbini ısıtmak isteyenlere

Haber bültenlerindeki, gazete sayfalarındaki kasvetli haberlerden bunalan okurlarıma arada bir bizim Şeref Kürsüsü'nden dünyadaki iyilik ve güzellikleri servis ediyorum ki, enseyi iyice karartmasınlar. Ancak bu seferki, bizim kutucuğun boyutlarını aşıyordu.

Polonyalı ciritçi Maria Andrejczyk, 2021 yılında kazandığı gümüş madalyasından, kalp ameliyatına ihtiyacı olan sekiz aylık bir çocuk için vazgeçmeye hazırdı. Bu nedenle madalyasını internette satışa çıkardı. Madalyayı alan şirket ise yardımı üstlendikten sonra madalyayı sporcuya geri verdi.

Bir tarafta büyük bir fedakârlık, diğer tarafta aynı güzelliğe karşılık veren bir iyilik...

Keşke insanın içini ısıtan haberlere bu kadar hasret kalmasak...

Haydi Trabzon sokağa!

Yok, yok, benimkisi Özgür Özel gibi kaos yaratmaya yönelik bir çağrı değil.

Trabzonluları çok severim. Gençliğim, Bakırköy Çamlık'ta çoğunluğu Trabzonlular'dan oluşan Ülkü Sokak'ta geçti. Aralarından çok arkadaş edindim. Özellikle de Akyüz'lerden. Bu nedenle nasıl merhametli, ne denli vicdanlı ve hayırsever olduklarını iyi bilirim.

Onları sokağa çağırmak için ilhamımı ise futbolcu Muhammed Salah'dan aldım. Salah dünya tatlısı bir sokak kedisini sahiplenmiş. Malum, yaylada oturduğu taş bile fenomen olmuştu. İnşallah sokak kedisi sahiplenmesi de bir akıma dönüşür.

Öyleyse... Haydi Trabzonlu dostlar, "Salah kedisi" sahiplenmek için sokağa..

Şeref kürsüsü

Eşeğiyle Türkiye'yi gezen Ersin Bilge, 25 ilde 18 bin köy çocuğuna bedava kitap ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı.

Zap'tiye

Beşiktaş - Crystal Palace maçından bir enstantane. "Gizli santrfor" bu olsa gerek!

Ne demiş?

Netanyahu "İsrail askeri, dünyanın en ahlaklı ordusudur" demiş. Fıkra bu kadar.