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BÜLENT CANKURT
22 Mart 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Kim inanır yeni doğum yaptığına!

Batik'in veliahdı Emre Ziyal'in 2014'te nikah masasına oturduğu eşi , 2 Aralık 2016'da kızları Mina'yı dünyaya getirmişti. Mina yaklaşık beş aylıkken de, ikinci bebeğine hamile kalmıştı. Hoş, genetik olarak şanslı olduğu için sekiz ayda topu topu beş kilo alan Burcu Hanım, uzun süre hamile olduğunu kimseye inandıramamıştı! Önceki gün karşılaştığım Burcu Hanım'dan müjdeyi aldım; 2 Şubat'ta 'ta, Alya adını verdikleri kızlarını dünyaya getirmiş. Hamileliğini 10 kilo ile tamamladığını öğrendiğim Burcu Hanım, eski kilosuna düşmüş bile! Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler...

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