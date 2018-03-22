Moda alanındaki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Özgür Masur, Ipekyol için gece koleksiyonu hazırladı. Özgür Masur ve Ipekyol tasarım ekibi tarafından hazırlanan 30 farklı modelden oluşan Özgür Masur for Ipekyol koleksiyonu, önceki gün Pilevneli Galeri'de Özgür Masur ve Ipekyol Kreatif Direktörü Hilal Şendur'un evsahipliğinde tanıtıldı. Yasemin Özilhan, Bade İşçil, Ezgi Mola, Ayşe Hatun Önal, Özge Ulusoy ve Deniz Marşan gibi yakın arkadaşları, tanıtıma katılıp hem Özgür Masur'un heyecanına ortak oldu, hem de koleksiyonu yakından inceledi.