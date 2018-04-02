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BÜLENT CANKURT
02 Nisan 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Cihangir’de İngiliz esintisi

Yeme-içme ve eğlence sektörünün yükselen yıldızı , mekanlarına bir yenisini daha ekledi. People, Hazine, Grey gibi popüler mekanların sahibi olan grup, bu kez 'de bir pub açtı. pub'larını aratmayan Charter adlı mekan; dekorasyonu, ambiyansı ve mönüsüyle Cihangir'in yeni buluşma mekanı olmaya aday. Fish&chips'ten dana bacon burgere, şinitzelden karidesli noodle'a kadar zengin bir mönüye sahip olan Charter'ın bir özelliği de; mekanın dört bir yanındaki büyük ekranlardan maç yayını yapması. Şehre böyle özel mekanlar kazandıran Jupiter Group'a koca bir alkış...

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