Yeme-içme ve eğlence sektörünün yükselen yıldızı Jupiter Group, mekanlarına bir yenisini daha ekledi. People, Hazine, Grey gibi popüler mekanların sahibi olan grup, bu kez Cihangir'de bir pub açtı. İngiliz pub'larını aratmayan Charter adlı mekan; dekorasyonu, ambiyansı ve mönüsüyle Cihangir'in yeni buluşma mekanı olmaya aday. Fish&chips'ten dana bacon burgere, şinitzelden karidesli noodle'a kadar zengin bir mönüye sahip olan Charter'ın bir özelliği de; mekanın dört bir yanındaki büyük ekranlardan maç yayını yapması. Şehre böyle özel mekanlar kazandıran Jupiter Group'a koca bir alkış...