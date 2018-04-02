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BÜLENT CANKURT
02 Nisan 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Moda haftasının yorgunluğunu partiyle attılar

Geçtiğimiz hafta dört gün boyunca moda tutkunu elitlerin buluşma yeri haline gelen Mercedes-Benz (MBFWI), cuma günü sona erdi.
Moda tutkunları, kelimenin tam anlamıyla moda şöleni yaşadı. Geçtiğimiz yıl 150 yaşını kutlayan dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar da, moda haftasının kapanış davetine imza attı. Derginin genel yayın yönetmeni Gülen Yelmen'in evsahipliğinde Morini'de gerçekleşen kapanış partisi; moda dünyasının ünlü isimleriyle, moda tutkunu elitleri bir araya getirdi. Çok renkli geçen parti geç saatlere kadar devam etti ve davetliler eğlenerek MBFWI'nin yorgunluğunu attı.

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