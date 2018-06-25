İşadamı Nedim Keçeli ile geçen yıl 31 Mart'ta nikah masasına oturan 2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli'nin hamile olduğunu da, erkek bebek beklediğini de ilk bu köşede okumuştunuz. Karnı burnunda olan Gamze Hanım'ın bugün- yarın anne olabileceğinin müjdesini de ilk ben vereyim! Hafta sonu Nişantaşı'nda karşılaştığım Gamze Hanım ile yaptığımız ayaküstü sohbetimizde, bugün yarın çocuğunu kucağına alacağını ama gün veremeyeceğini söyledi.



7 TEMMUZ'A KADAR BEKLEYECEK

Gamze Keçeli'nin doğum için gün verememesinin sebebi ise normal doğum yapmak istemesiymiş. Sosyetede çoğu kadın, ağrısız acısız doğum yapmak için sezaryen yöntemini seçerken Gamze Hanım'ın zor ama en sağlıklı yolu seçmesine bravo doğrusu. Fakat bu arada eğer oğulları Yaman nazlanıp da dünyaya gelmek istemezse, 7 Temmuz'da sezaryen ile doğum yapacakmış. Çünkü normal hamilelik süreci Temmuz başında dolacakmış ve fazla beklemek de pek sağlıklı değilmiş. İnşallah Gamze Hanım, istediği gibi normal doğumla ve sağlıkla oğlunu dünyaya getirir.