21 yıllık eşi Sedef Zaim'den boşandıktan sonra başımıza hızlı bir çapkın kesilen Fikret Orman ile 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın ilişkisi bence ciddi bir gelecek vâdediyor. Karda yürüyüp izini belli etmeyen çapkınlardan olan Orman, Özlem Kaymaz ile bu kuralını bozup ilk kez bir sevgilisiyle el ele arz-ı endam eylemeye başladı. Fikret Başkan, hafta sonu Bodrum'daki otelinde verdiği Yaza Merhaba partisine, sevgilisi Özlem Kaymaz ile evsahipliği yaptı. Partide sevgilisini, annesi Nuran Orman ve ablaları Kısmet ve Nimet Orman ile tanıştırdı. Başkan, ciddi düşünmese sevgilisini ailesiyle tanıştırmazdı herhalde, öyle değil mi!!!