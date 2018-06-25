Elidor ve Cosmopolitan Dergisi iş birliğiyle geçen hafta Quasar İstanbul Dada Kabaret'de çok keyifli bir parti vardı. Elidor'un yeni ürünü Esmer Parlaklık serisinin lansman partisine, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı. Partide en çok sevdiğim; yetenekli caz sanatçısı Karsu Dönmez'in, toplumumuzda yer edinmiş ve klasikleşmiş Esmerim Biçim Biçim türküsünü kendi tarzında yorumlamasıydı. Bu klasik türküyü caz formunda yorumlayan Dönmez, bence türkünün yeniden hayat bulmasını sağlayacak. Markanın uzmanları tarafından yeni ürünle ilgili bilginin de verildiği parti, geç saatlere kadar devam etti.