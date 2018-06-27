Kanyon'daki Escale, Karaköy'deki Colonie ve İKSV binasındaki Firuze gibi ilgi gören mekanların kurucuları Gülin-Yücel Özalp, geçen hafta Firuze'nin çatı katına Monkey Bar'ı açtı. Tarihi yarımada Haliç'e uzanan, boydan boya büyüleyici manzaraya sahip Monkey Bar, yaz boyunca keyifli gün batımlarına evsahipliği yapacak. Bence Monkey Bar; lezzetli bar atıştırmalıkları, kokteylleri, kaliteli müzikleri ve DJ performansları ile bu yaz İstanbul'un en iyi teraslarından biri olmaya aday; aklınızda bulunsun...