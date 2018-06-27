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BÜLENT CANKURT
27 Haziran 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Firuze çatısına ‘maymun’ taşındı

Kanyon'daki Escale, Karaköy'deki Colonie ve İKSV binasındaki Firuze gibi ilgi gören mekanların kurucuları Gülin-Yücel Özalp, geçen hafta Firuze'nin çatı katına Monkey Bar'ı açtı. Tarihi yarımada Haliç'e uzanan, boydan boya büyüleyici manzaraya sahip Monkey Bar, yaz boyunca keyifli gün batımlarına evsahipliği yapacak. Bence Monkey Bar; lezzetli bar atıştırmalıkları, kokteylleri, kaliteli müzikleri ve DJ performansları ile bu yaz 'un en iyi teraslarından biri olmaya aday; aklınızda bulunsun...

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