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BÜLENT CANKURT
27 Haziran 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Ortak butik açtılar

Edwina Sponza ile Aslı Bayraktaroğlu, Bebek'te Jaune adını verdikleri konsept bir butik açtı. ; moda, sanat, mücevher, kitap ve dekorasyon konusunda daha önce Türkiye'de satışa sunulmayan yabancı markalar ile sofistike bir çizgiye sahip Türk tasarımcıları aynı mekanda buluşturuyor. Çağdaş, bohem, sıradan olmayan, kendine güvenen şehirli kadınların ilgiyle takip edeceği Jaune İstanbul'un açılışı, mücevher markası Alice Ciccolini'nin lansmanı ile birlikte gerçekleşti. Bayraktaroğlu ve Sponza'nın evsahipliğinde gerçekleşen davete, pek çok ünlü isim katıldı.

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