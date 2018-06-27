Evlerde yardımcı olarak çalışanların vukuatları ile ilgili son zamanlarda sık sık ilginç duyumlar alıyorum.

En son Feryal Gülman'ın yanında çalışan kadın, Gülman'ın kasasının şifresini öğrenip 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parasını çalmıştı. Ancak son duyduğum olay, gerçekten dudak uçuklatacak cinsten!

Geçen yıl sekiz yıllık eşi Beyza Uyanoğlu'ndan boşanan işadamı Murat Aslan, evdeki yardımcısının gazabına uğramış. Yardımcı kadın;

Murat Aslan, oğlu Muratcan ile Miami'de tatildeyken, gece eve aldığı üç erkek tanıdığıyla evdeki kasayı soymaya çalışmış!

Eve getirdikleri oksijen tüpüyle kasayı açmaya çalışan acemi hırsızlar, çok gürültü yapınca komşular uyanmış.



KOMŞULAR POLIS ÇAĞIRMIŞ

Evde anormal bir durum olduğunu düşünen komşular polisi çağırınca, üç erkek kasayı açamadan kaçmış.

Yardımcı kadın ise sorguda suçunu itiraf etmiş ve tutuklanıp cezaevine konmuş. Murat Aslan'ın şansı varmış; komşularının duyarlı davranışı sayesinde soygundan kurtulmuş, yoksa evde ne var ne yok gidecekmiş.