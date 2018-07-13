Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın 11 milyon Euro'ya, adeta yüzen bir saray olan Sexy Fish (Seksi Balık) isimli motor yatı satın aldığını geçen yıl ilk bu köşede okumuştunuz.



GEÇEN YIL YABANCI BAYRAK VARDI

Sevil Hanım, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kızı Melisa Tapan, sevgilisi Ferhat Ferhangil ve dostlarıyla Bodrum Cennet Koyu'na demirlediği 'seksi balığında' yazın keyfini çıkarıyor. Dün Sevil Hanım'ın Bodrum'dan fotoğrafları geldi. Sevil Hanım'ın 'seksi balığında' çekilmiş fotoğraflara bakarken, bir ayrıntı gözüme çarptı! Arşivde, Sevil Hanım'ın motor yatında geçen yıl çekilmiş fotoğrafları bulunca, haklı olduğumu anladım! Sevil Hanım'ın 'seksi balığında' geçen yıl Birleşik Krallık'a bağlı Cayman Adaları'nın bayrağı sallanıyordu. Sevil Hanım da, geçen yıl Rahmi Koç'un yaptığı gibi, Türk bayrağına geçiş teşvikinden faydalanıp vergi cenneti Cayman Adaları'nın bayrağını indirip yerine Türk bayrağı çekmiş.

Darısı, tekne sahibi diğer iş insanlarının başına...