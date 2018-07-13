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BÜLENT CANKURT
13 Temmuz 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

11 milyon €’luk ‘Seksi Balık’ına Türk bayrağı çekti

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın 11 milyon Euro'ya, adeta yüzen bir saray olan Sexy Fish () isimli motor yatı satın aldığını geçen yıl ilk bu köşede okumuştunuz.

GEÇEN YIL YABANCI BAYRAK VARDI
Sevil Hanım, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kızı Melisa Tapan, sevgilisi Ferhat Ferhangil ve dostlarıyla 'na demirlediği 'seksi balığında' yazın keyfini çıkarıyor. Dün Sevil Hanım'ın Bodrum'dan fotoğrafları geldi. Sevil Hanım'ın 'seksi balığında' çekilmiş fotoğraflara bakarken, bir ayrıntı gözüme çarptı! Arşivde, Sevil Hanım'ın motor yatında geçen yıl çekilmiş fotoğrafları bulunca, haklı olduğumu anladım! Sevil Hanım'ın 'seksi balığında' geçen yıl 'a bağlı Cayman Adaları'nın bayrağı sallanıyordu. Sevil Hanım da, geçen yıl Rahmi Koç'un yaptığı gibi, Türk bayrağına geçiş teşvikinden faydalanıp vergi cenneti Cayman Adaları'nın bayrağını indirip yerine Türk bayrağı çekmiş.
Darısı, tekne sahibi diğer iş insanlarının başına...

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