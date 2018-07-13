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BÜLENT CANKURT
13 Temmuz 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Bodrum’a demirlediler

Sağlık konusundaki sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken lider ilaç firması 'in patronu Nezih Barut, yoğun geçen kış sezonunun yorgunluğunu eşi Berrak Hanım ile birlikte 'da demirli teknesinde atıyor. Çifte, kızları ve damatları Alpin-Hikmet Albayrak ile torunları Kaan Albayrak da eşlik ediyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, tatilde de sporundan vazgeçmeyen Nezih Bey'i, 'nda sabah koşusunu yaparken görüntülemiş.
Bu arada Berrak Hanım da, demirli teknelerinde, Mandarin'de kahvaltı yapıp gelen kızını ve torununu karşılıyormuş.

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