Sağlık konusundaki sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken lider ilaç firması Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, yoğun geçen kış sezonunun yorgunluğunu eşi Berrak Hanım ile birlikte Bodrum'da demirli teknesinde atıyor. Çifte, kızları ve damatları Alpin-Hikmet Albayrak ile torunları Kaan Albayrak da eşlik ediyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, tatilde de sporundan vazgeçmeyen Nezih Bey'i, Cennet Koyu'nda sabah koşusunu yaparken görüntülemiş.

Bu arada Berrak Hanım da, demirli teknelerinde, Mandarin'de kahvaltı yapıp gelen kızını ve torununu karşılıyormuş.