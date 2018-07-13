Açılır açılmaz Alaçatı'nın en popüler adreslerinden biri olan Spiaggia Grande, geçen yıl büyük ilgi uyandıran plaj konserlerine yarın başlıyor. İlk konserde sahneye çıkacak sanatçı, uzun süren sessizliğini yedi şarkıdan oluşan 'Vay Be' albümü ile bozan Kenan Doğulu. Ben henüz dinlemedim ama şarkıları dinleyenler, hop oturup hop kalkacağımızı söylüyor. Doğulu'nun, Alaçatı'da deniz, kumsal ve güneşe karşı tatilcilerin ayağını yerden keseceği kesin. Bu arada Spiaggia Grande'nin pazar günkü sürprizi ise herkesin merakla beklediği Defne Samyeli.