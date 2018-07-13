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BÜLENT CANKURT
13 Temmuz 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Önce Kenan sonra Defne

Açılır açılmaz Alaçatı'nın en popüler adreslerinden biri olan , geçen yıl büyük ilgi uyandıran plaj konserlerine yarın başlıyor. İlk konserde sahneye çıkacak sanatçı, uzun süren sessizliğini yedi şarkıdan oluşan 'Vay Be' albümü ile bozan . Ben henüz dinlemedim ama şarkıları dinleyenler, hop oturup hop kalkacağımızı söylüyor. Doğulu'nun, Alaçatı'da deniz, kumsal ve güneşe karşı tatilcilerin ayağını yerden keseceği kesin. Bu arada Spiaggia Grande'nin pazar günkü sürprizi ise herkesin merakla beklediği Defne Samyeli.

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