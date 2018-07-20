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BÜLENT CANKURT
20 Temmuz 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Gençlere taş çıkarıyor

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi efsane başkan Ali Şen'e bravo doğrusu. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ; Ali Bey'i, Gündoğan'da yürüyüş yaparken görüntülemiş. 23 Nisan 1939 doğumlu, 79 yaşındaki Ali Bey, neredeyse her gün, oğlu Metin Şen'in sahibi olduğu Serafina Mare'den Yalıkavak'a gidip geri dönüyormuş. Toplamda 11 kilometrelik mesafeyi kat eden Ali Bey, temposuyla da gençlere taş çıkarıyormuş. Bu yolu kat ettiği zaman kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Ali Bey'e kocaman bir alkış...

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