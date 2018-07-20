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BÜLENT CANKURT
20 Temmuz 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Takipçilerini şakaladı!

Sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 14 Mayıs'ta 'ta evlenen yeni gelin , sosyal medyadaki 3.5 milyon takipçisini şakaladı! Esmersoy, Instagram hesabından, "Buyurun size Esmersoy. Bak cidden gerçek saç" yorumuyla yandaki fotoğrafı paylaştı. Sarı uzun saçlarıyla hafızalara kazınan Esmersoy, kıvırcık siyah saçlarıyla sosyal medyada olay oldu. Story'sine bakmayan takipçilerini şakalamayı başaran Esmersoy'un yeni imajına 500'e yakın yorum geldi. Yeni haliyle de çok beğenilen Esmersoy, şarkıcı Sıla'ya benzetildi!!!

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