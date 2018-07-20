Reina'yı Reina yapanlardan biri olan ve geçen yıl Ortaköy'deki Anjelique'in yerine Ruby adında süper bir mekan açan Ali Ünal ile ilgili müjdeli bir haberim var. Dokuz yıl önceki düğünlerine şahitlik ettiğim sevgili eşi Ayşegül ikinci bebeğine hamile. 8 yaşındaki oğulları Kerem'e kardeş geliyor. İlk evliliğinden boyunca bir kızı olan Ali'nin bir kızı daha olacak. Hoş, hamileliğinde dördüncü ayını sürdüren Ayşegül'e, doktoru başta oğullarının olacağını söylese de, geçen hafta karar değiştirmiş! Ali'nin de söylediği gibi cinsiyeti önemli değil; en önemlisi annenin de, bebeğin de sağlıkla kurtulması...