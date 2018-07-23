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BÜLENT CANKURT
23 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Genç şarkıcıdan Süperstar şarkısı

Geçen ay gittiğim Çeşme Alaçatı'da tanımıştım genç şarkıcı Sevin'i. Başarılı tasarımcı 'ın tanıştırdığı Sevin'in müzik eğitimini, Berlin Music Academy'de aldığını öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti. Sevin, 'ın unutulmaz şarkısı 'Özletme Beni'nin cover'ını hazırladığını söylemişti; bitirmiş. Sevin, 'Özletme Beni'nin cover'ı ve video klibiyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Klibinin stil ve konsept danışmanlığını da uluslararası birçok işe imza atmış olan Sedef Çalarkan yapmış. Yolu açık olsun…

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