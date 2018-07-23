Geçen ay gittiğim Çeşme Alaçatı'da tanımıştım genç şarkıcı Sevin'i. Başarılı tasarımcı Sedef Çalarkan'ın tanıştırdığı Sevin'in müzik eğitimini, Berlin Music Academy'de aldığını öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti. Sevin, Ajda Pekkan'ın unutulmaz şarkısı 'Özletme Beni'nin cover'ını hazırladığını söylemişti; bitirmiş. Sevin, 'Özletme Beni'nin cover'ı ve video klibiyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Klibinin stil ve konsept danışmanlığını da uluslararası birçok işe imza atmış olan Sedef Çalarkan yapmış. Yolu açık olsun…