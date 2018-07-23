Sportif balıkçılığın Formula 1'i Most Bodrum Turnuvası (Mediterranean Offshore Sportfishing Tournament-Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) için geri sayım başladı. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan turnuvanın üçüncüsü, 9 Ağustos'ta Yalıkavak Marina'dan start alacak.

Turgut Konukoğlu, Gökhan Çarmıklı, Erkut Soyak, Sinan Kosif, Murat Aslan ve Sinan Kuran gibi iş dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında olduğu 450 yarışmacı, en büyük balığı yakalamak için dört gün boyunca büyük bir uğraş verecek. Bakalım turnuva sonunda en büyük balığı kim yakalayacak?