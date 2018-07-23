Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Heyecan dorukta!
BÜLENT CANKURT
23 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Heyecan dorukta!

Sportif balıkçılığın Formula 1'i Most Bodrum Turnuvası (Mediterranean Offshore Sportfishing Tournament-Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) için geri sayım başladı. heyecan ve çekişmeye sahne olan turnuvanın üçüncüsü, 9 Ağustos'ta Yalıkavak Marina'dan start alacak.
Turgut Konukoğlu, Gökhan Çarmıklı, Erkut Soyak, Sinan Kosif, Murat Aslan ve Sinan Kuran gibi iş dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında olduğu 450 yarışmacı, en büyük balığı yakalamak için dört gün boyunca büyük bir uğraş verecek. Bakalım turnuva sonunda en büyük balığı kim yakalayacak?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN