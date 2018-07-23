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BÜLENT CANKURT
23 Temmuz 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Evde direk dansı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı da, ünlüler arasında çok popüler olan pole dance'a (direk dansı) merak sarmış. Birkaç yıl önce ilk 'nu direğin üzerinde görmüş; sonra da hızla yayılan bu trendin takipçileri olan Aslı Ekşioğlu, ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin Instagram hesaplarına yükledikleri akrobatik hareketlerini izlemiştik. Melisa Tapan da, direkte sergilediği birbirinden zor hareketleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

VÜCUDU SIKILAŞTIRIYOR
Direk dansı bazı insanların zihinlerinde striptiz kulüplerini çağrıştırsa da, aslında 2006 yılından beri, dünya üzerinde kurulmuş 24 federasyonu bulunan, olimpiyatlarda yarışılması konuşulan bir fitness ve akrobasi sporu. Bu arada Melisa Tapan, ne zamandır ders alıyor bilmiyorum ama evinde sergilediği hareketlerinde gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Birçok ünlü ismin formlarını korumak, vücutlarını sıkılaştırmak için yaptığı direk dansının takipçileri arasına bakalım daha kimler katılacak?

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