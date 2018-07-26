Fenerbahçe'nin eski başkanlarından işadamı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık'ın eşten yana maalesef yüzü gülmedi! 10 ay süren ilk evliliğini Serkan Keleş'le yapan, 2009'da evlendiği ikinci eşi İbrahim Özçelik'le 3 yıl evli kalan Eda Hanım, geçen yıl Temmuz'da Özgür Özen ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Öğrendim ki; maalesef üçüncü evliliği de bitmiş! Boşandığını sitem dolu bir paylaşımla sosyal medyadan ifşa eden Eda Hanım'ın yazdıklarına bakılırsa, üçüncü evliliğini ihanet yüzünden bitirmiş! Eda Aşık, üçüncü kez boşandığını duyup kendisini eleştirenlere de cevap vermiş. Instagram sayfasına, "Birçok kere aldatıldığı halde susan, dizini kırıp koca dibinde oturanlardan biri mi olsaydım?" diye yazmış.