Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bülent Cankurt > İhaneti affetmedi
BÜLENT CANKURT
26 Temmuz 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

İhaneti affetmedi

'nin eski başkanlarından işadamı Metin Aşık'ın kızı 'ın eşten yana maalesef yüzü gülmedi! 10 ay süren ilk evliliğini Serkan Keleş'le yapan, 2009'da evlendiği ikinci eşi İbrahim Özçelik'le 3 yıl evli kalan , geçen yıl Temmuz'da Özgür Özen ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Öğrendim ki; maalesef üçüncü evliliği de bitmiş! Boşandığını sitem dolu bir paylaşımla sosyal medyadan ifşa eden Eda Hanım'ın yazdıklarına bakılırsa, üçüncü evliliğini ihanet yüzünden bitirmiş! Eda Aşık, üçüncü kez boşandığını duyup kendisini eleştirenlere de cevap vermiş. sayfasına, "Birçok kere aldatıldığı halde susan, dizini kırıp koca dibinde oturanlardan biri mi olsaydım?" diye yazmış.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN