Tugay-Etkin Kerimoğlu çifti, Aralık ayında 25 yıllık evliliklerini bitirip herkesi şoke etmişti! Boşanmanın ardından ortalarda görünmeyen Etkin Ünal, ay başında tatil yaptığı Alaçatı'da sahilde yalnız çekilmiş bir pozunu Instagram'dan paylaşmıştı. Fotoğrafının altına, "Tugay neleri kaybettiğini görsün" şeklinde pek çok yorum alan Ünal, şimdi de Bodrum'da tatilde. Etkin Hanım, önceki gün arkadaşlarıyla Moonbeach'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla neşeli videolar çekip eğlenen Etkin Hanım eskiye sünger çekmeyi başarmış gibi görünüyor...