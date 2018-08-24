İstanbul Boğazı'nda bir yalı daha el değiştirdi. Daha doğrusu, Boğaz'ın en eski ve sürekli oturulan yalısı olarak da bilenen, Boğaz'a 64 metrelik cephesiyle ünlü Kıbrıslı Yalısı'nın yıllar önce müştemilat olarak yapılan bölümü satıldı. Eşi Halis Komili ile evlendikleri günden beri orada oturan, evi 2010 yılında Serdar-Şule Cümbüş çiftine kiraya veren Alev Komili'nin, Kıbrıslı Yalısı'nın o bölümünü 30 milyon dolara sattığını öğrendim. Kıbrıslı Yalısı'nın yeni hissedarı, Akfen ve TAV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın oldu.

2008'DE ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Forbes'un her yıl yaptığı En Zengin 100 Türk listesine, 1.1 milyar dolarlık serveti ile altı kişi ile birlikte 34'üncü sıradan giren Hamdi Akın; üç parçadan oluşan yalının arka tarafına sonradan yapılan bölümü satın almış oldu. 1954'te Fatih'te doğan, babasının işleri nedeniyle 6 yaşında Ankara'ya yerleşen Hamdi Akın, 2008'de İstanbul'a dönmüş, Levent'te oturmaya başlamıştı. 10 yıl sonra da yeni yuvasında yaşamaya başlayacak olan Hamdi Bey, iyi günlerde otursun.