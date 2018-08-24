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BÜLENT CANKURT
24 Ağustos 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Maldivler’de bayram tatili

1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan Özçapkın'ın 42 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Hamileliğinde 29'uncu haftayı sürdüren ; bayram tatilini eşi Kerem Özçapkın, kızları Derin ve Duru ile birlikte 'de geçiriyor.
Doğumdan önceki son tatiline çıkan ve tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Hanım'ın karnı iyice ortaya çıkmış. Adını Doğa koymayı planladıkları kızlarını kucağına alacağı günü iple çeken Pınar Hanım da, kızları Doğa da inşallah sağlıkla kurtulur.

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