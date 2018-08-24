1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan Özçapkın'ın 42 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Hamileliğinde 29'uncu haftayı sürdüren Pınar Hanım; bayram tatilini eşi Kerem Özçapkın, kızları Derin ve Duru ile birlikte Maldivler'de geçiriyor.

Doğumdan önceki son tatiline çıkan ve tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Hanım'ın karnı iyice ortaya çıkmış. Adını Doğa koymayı planladıkları kızlarını kucağına alacağı günü iple çeken Pınar Hanım da, kızları Doğa da inşallah sağlıkla kurtulur.