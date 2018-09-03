?Feryal Gülman'ın dizide göründüğü için Arap turistlerin akınına uğrayan Bebek'teki yalısını, 2015 yılında kiraladığı haberini yaptığımda ilk kez duymuştum Özkan Derindere'nin adını.

52 BİN DOLAR KİRA

Özkan Bey'in adı, son birkaç gündür de, yönetim kurulu başkanı olduğu DRD Filo Kiralama'dan alacağı aylık 300 bin liralık huzur hakkı ile herkesin diline dolanmış! Özkan-Gülçin Derindere çifti; tapusu, Feryal Gülman ile oğlu Aslan Gülman'a ait olan yalıyı 52 bin dolara kiralamıştı. Anahtarını 2015'te teslim aldıkları yalıyı, eşiyle dekore ettirip taşınmışlardı. 300 bin liralık huzur hakkıyla ilgili haberleri okurken, Özkan Bey'in geçen yıl DRD Filo Kiralama'dan aylık 169 bin lira huzur hakkı aldığını öğrenince, dikkatimi çekti. Derindere'nin aldığı 169 bin liranın 52 bin dolar olan yalı kirasını karşıladığını gördüm. Geçen yıl dolar ortalama 3.5 TL idi ama bugün 6 TL civarında ve 52 bin dolarlık yalı kirası için yaklaşık 300 bin lira gerekiyor. Görünen o ki; Özkan Bey, bu şirketinden alacağı huzur hakkını yalı kirasına endekslemiş!!!