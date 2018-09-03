Bir dönem Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapan Dilara Endican, tası tarağı toplayıp Marmaris yakınlarındaki Söğüt Köyü'ne göçmüştü. Mayıs'ta Barba Saranda adını verdiği mekanını açmıştı. Dümeni o taraflara kıran isimler, Endican'ın mekanına uğramadan geçmiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, bu isimlerden biri. Endican'ın mekanına 'Hayırlı olsun'a giden Ali Bey, kendisine Fenerbahçe formasını da hediye etmiş. Formayı giyip Ali Koç ile fotoğrafını paylaşan Dilara Hanım, altına "İnsan sevdiği için zehir olsa içermiş. Benimki o hesap" yazdı.