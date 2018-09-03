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BÜLENT CANKURT
03 Eylül 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Fanatik GS’liye FB forması giydirdi!

Bir dönem Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapan Dilara Endican, tası tarağı toplayıp yakınlarındaki Söğüt Köyü'ne göçmüştü. Mayıs'ta Barba Saranda adını verdiği mekanını açmıştı. Dümeni o taraflara kıran isimler, Endican'ın mekanına uğramadan geçmiyor. Başkanı da, bu isimlerden biri. Endican'ın mekanına 'Hayırlı olsun'a giden Ali Bey, kendisine Fenerbahçe formasını da hediye etmiş. Formayı giyip Ali Koç ile fotoğrafını paylaşan Dilara Hanım, altına "İnsan sevdiği için zehir olsa içermiş. Benimki o hesap" yazdı.

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