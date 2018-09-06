Acun Ilıcalı'nın ex eşi Zeynep Yılmaz; yaz mevsimini kızlarıyla birlikte, Cem Yılmaz'dan Suzan Sabancı Dinçer'e kadar pek çok ünlü isimle komşu olduğu Mandarin Oriental'daki villasında geçirdi. Bodrum'da görevli arkadaşım Mehmet Üstündağ, sitede Zeynep Hanım'ı kızları Yasemin ve Leyla ile buggy'de görüntülemiş. Fotoğrafa bakarken, buggy'nin plakasında Yasemin yazması dikkatimi çekti. Meğer, evin önünde plakasında Leyla yazan bir adet buggy daha varmış. Zeynep Yılmaz, site içindeki ulaşımı, plakasında kızlarının adı yazan bu buggy'lerle sağlıyormuş; kızlarına işte bu kadar düşkün.