İngiltere'de yaşayan, Lady Gaga ve Kylie Minogue gibi yıldızları giydiren başarılı tasarımcımız Zeynep Kartal ile ilgili müthiş bir haberim var. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth; Kartal'ın, Londra Moda Haftası kapsamındaki defilesinde kullanması için üç mücevherini vermiş! Yanlış okumadınız; kraliyetten özel izinle alınan bu üç değerli mücevher, tarihte ilk kez bir moda tasarımcısına defilesi için emanet edilecek. "Bu benim için büyük bir mutluluk. Kraliyet tarafından bu özel iznin Türk modacısına verilmesinden dolayı mutluluğum ayrıca iki katına çıktı" diyen Kartal'a kocaman bir alkış.