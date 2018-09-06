Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Kraliçe’den Türk modacıya büyük jest
BÜLENT CANKURT
06 Eylül 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Kraliçe’den Türk modacıya büyük jest

İngiltere'de yaşayan, Lady Gaga ve Kylie Minogue gibi yıldızları giydiren başarılı tasarımcımız Zeynep Kartal ile ilgili müthiş bir haberim var. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth; Kartal'ın, Londra Moda Haftası kapsamındaki defilesinde kullanması için üç mücevherini vermiş! Yanlış okumadınız; kraliyetten özel izinle alınan bu üç değerli mücevher, tarihte ilk kez bir moda tasarımcısına defilesi için emanet edilecek. "Bu benim için büyük bir mutluluk. Kraliyet tarafından bu özel iznin Türk modacısına verilmesinden dolayı mutluluğum ayrıca iki katına çıktı" diyen Kartal'a kocaman bir alkış.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN